Koloko očaran navijačima Zvezde, evo šta je poručio
Kristijan Koloko očarao je zvezdaše sjajnom partijom p
Upitan je da li je video "mim" koji je Čima Moneke o njemu okačio?
- Nisam video. Čima je moj čovek. Dobro je kada saigrači navijaju za tebe - rekao je Koloko.
- Ja sam igrač koji se brzo navikava na tim. Očekujem pobedu svaki put kada izađem na teren. Treba da ostanemo fokusirani i da nastavimo da izvršavamo plan trenera.
Atmosfera u Areni ga je očarala.
- Videti kako navijači sve vreme bodre tim, stoje celu utakmicu. Zato igramo ovu igru. daju nam sjajnu energiju.
Kada je došao nije znao imena saigrača, a sada je već naučio i akcije.
- Video sam to onlajn, da moram da naučim imena. Mislim da to već znam. Sve je košarka. Osnove su iste. Formacije trenera kada naučiš, izađeš da igraš.
Koloko je zabeležio pet blokova u meču. Upitan je da li mu to dolazi prirodno?
- Ne znam, sve je u pitanju. Moraš da pročitaš odbranu i budeš na pravom mestu u pravom vreme.
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