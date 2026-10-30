Arina Sabalenka stigla na plažu, a kad je skinula sve sa sebe niko nije ostao ravnodušan (FOTO)
Beloruska teniserka Arina Sabalenka iskoristila je slobodne dane za odmor na plaži, a njene najnovije objave na Instagramu privukle su ogromnu pažnju javnosti i za kratko vreme prikupile više od 300.000 lajkova.
Druga teniserka planete ponudila je pratiocima potpuno drugačije kadrove od onih na koje su navikli tokom njenih mečeva, pojavivši se u atraktivnom bikiniju.
Ipak, Sabalenka je jasno stavila do znanja da ni tokom pauze ne zapostavlja rad na fizičkoj spremi.
- Trčim okolo po plažama i teniskim terenima“, napisala je Arina u opisu fotografija, potvrđujući da kombinuje relaksaciju sa treninzima.
Iza 28-godišnje teniserke je turbulentan period. Nakon što je izgubila finala Australijan Opena i JU-ES Opena od Kazahstanke Jelene Ribakine, patila je i njena pozicija na VTA listi, pa je nakon 99 nedelja izgubila prvo mesto.
Ovaj odmor za Sabalenku predstavlja punjenje baterija pred Završni VTA turnir koji počinje 8. novembra, gde će pokušati da sezonu privede kraju na najbolji mogući način.
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