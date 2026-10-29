NEMCI PREŽIVELI SKOPLJE: Rukometaši Vardara bili blizu da azgorčaju život igračima Meslingena u Ligi šampiona

MALO je nedostajalo da rukometaši Vardara zagorčaju život i Meslingenu. Šampion Severne Makedonije je posle pobede u Nantu bio nadomak još jednog velikog skalpa u grupi B. Međutim, Nemci su se golom Norstena izborili bod - 26:26 (14:12) i nastaviće takmičenje u Ligi šampiona.

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Skopljanci su igrali odlično, diktirali su ritam, imali prednost od gola, dva.U Vardaru su odlični bili i naši reprezentativci: Vukašin Vorkapić je postigao četiri, a Uroš Mitrović tri gola. Inače sa crveno-crnima se u Ligu Evrope preselio i Nant.

Francuzi su imali priliku da izbore ostanak u eliti. Međutim, poljska Visla im nije dozvolila da je iznenade na njenom terenu - 33:27. Tako su Poljaci osvojili prvo mesto sa osam bodova i zajedno sa Nemcima nastaviće takmičenje u Ligi šampiona.

Osim Visle i Meslingena u Top 12 fazu Lige šampiona plasirali su se i: Vesprem (Dragan Pešmalbek, Stefan Dodić), Fikse Berlin (Mijajlo Marsenić), PSŽ, Alborg, Sporting, GOG, Barsa, Magdeburg, Kjelce (Dejan Milosavljev). Poslednji član biće dobijen večeras posle duela u grupi E između Arhusa i Barse, odnosno Monpeljea i Dinama iz Bukurešta. Naime drugoplasirani Arhus ima 5, a trećeplasirani Dinamo 3 boda.

U Top 12 fazi biće formirane dve grupe, a iggraće se od 18.novembra do 14. marta. Četvrtfinale je 24. marta i 1. aprila, a završni turnir 12. i 13. juna u Kelnu.

Ono što daleko više nas zanima ko se sa Partizanom, koji je večeras u grupi A u Berlinu protiv Fiksea stavio tačku na Ligu šampiona preselio u Ligu Evrope. To su: Porto, Zagreb, Celje, Nant, Vardar, Seged, Kristijanštad, Krins, Kolštad, Monpelje, Dinamo Bukurešet ili Arhus.

Grupna faza Lige Evrope završava se 1. decembra. Plej-of, u kojem igra i Partizan, je 9. februara i 2. marta. Osminafinala je 23. i 30. marta, četvrtfinale 20. i 28. aprila, a F4 22. i 23. maja.

S. K.

Grupa A

REZULTATI poslednjeg, šestog kola grupe A za rukometaše: Porto - Vesprem (Pešmalbek 2) 29:34. Danas Fikse Berlin - Partizan (18.45).

TABELA: Vesprem 12, Fikse Berlin 6, Porto 3, Partizan 1 bod.