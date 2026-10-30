SOČNE ŠNICLE: U mirisnom italijanskom sosu

Dragi moji, ako volite jela koja se pripremaju brzo, a izgledaju i imaju ukus kao da ste ih naručili u nekom malom italijanskom restoranu, onda je ovaj recept pravi izbor za vas!

FOTO: Novosti

Sastojci

500–600 gr tankih pilećih ili telećih šnicli

300 gr svežih šampinjona

2 kašike brašna

40 gr putera

2 kašike maslinovog ulja

150 ml suvog belog vina

150 ml pilećeg bujona

2 čena belog luka

so i biber po ukusu

svež peršun

Priprema

Šnicle blago istucite, posolite i pobiberite, pa ih uvaljajte u brašno sa obe strane. Otresite višak brašna.

U većem tiganju zagrejte maslinovo ulje i polovinu putera. Šnicle pržite po 2–3 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Izvadite ih na tanjir.

U isti tiganj dodajte preostali puter, sitno seckani beli luk i šampinjone isečene na listiće. Pržite dok pečurke ne omekšaju i blago porumene.

Sipajte belo vino i varjačom promešajte dno tiganja kako bi se oslobodili svi ukusni sokovi od mesa. Dodajte pileći bujon i ostavite da se sos lagano krčka nekoliko minuta.

Vratite šnicle u tiganj, prelijte ih sosom i kuvajte još 3–5 minuta, dok sos ne postane lepo gust i svilenkast, a meso potpuno pečeno. Na kraju dodajte sitno seckani svež peršun i malo bibera.

Uživajte!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.