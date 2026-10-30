SOČNE ŠNICLE: U mirisnom italijanskom sosu
Dragi moji, ako volite jela koja se pripremaju brzo, a izgledaju i imaju ukus kao da ste ih naručili u nekom malom italijanskom restoranu, onda je ovaj recept pravi izbor za vas!
Sastojci
- 500–600 gr tankih pilećih ili telećih šnicli
- 300 gr svežih šampinjona
- 2 kašike brašna
- 40 gr putera
- 2 kašike maslinovog ulja
- 150 ml suvog belog vina
- 150 ml pilećeg bujona
- 2 čena belog luka
- so i biber po ukusu
- svež peršun
Priprema
Šnicle blago istucite, posolite i pobiberite, pa ih uvaljajte u brašno sa obe strane. Otresite višak brašna.
U većem tiganju zagrejte maslinovo ulje i polovinu putera. Šnicle pržite po 2–3 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Izvadite ih na tanjir.
U isti tiganj dodajte preostali puter, sitno seckani beli luk i šampinjone isečene na listiće. Pržite dok pečurke ne omekšaju i blago porumene.
Sipajte belo vino i varjačom promešajte dno tiganja kako bi se oslobodili svi ukusni sokovi od mesa. Dodajte pileći bujon i ostavite da se sos lagano krčka nekoliko minuta.
Vratite šnicle u tiganj, prelijte ih sosom i kuvajte još 3–5 minuta, dok sos ne postane lepo gust i svilenkast, a meso potpuno pečeno. Na kraju dodajte sitno seckani svež peršun i malo bibera.
Uživajte!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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