Fudbal

Uhapšeno osam navijača Partizana!

Novosti onlajn

29. 10. 2026. u 13:46

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Sukobili su se navijači Partizana na meču protiv Radničkog koja je odigrana na Čairu u sredu. Crno-beli su na terenu slavili sa 3:2.

Ухапшено осам навијача Партизана!

FOTO: Novosti

Nakon meča uhapšeno je osam navijača. Ministarstvo unutrašnjih poslova se oglasilo.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. V. (1990), N. K. (2003), Đ. S. (1991) i M. J. (2006) iz Beograda, M. P. (2006), M. P. (1990) i M. Z. (2003) iz Zemuna i N. S. (1995) iz Aranđelovca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Oni se sumnjiče da su se međusobno potukli na fudbalskoj utakmici koja je juče odigrana na stadionu „Čair“ u Nišu. Takođe, policija je, na ovoj utakmici, kod A. V. (1997) iz Vrbasa pronašla baklju, a kod jednog šesnaestogodišnjaka iz Kruševca tri topovska udara, pa će protiv njih biti podnete prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Osumnjičeni S. V., N. K., Đ. S., M. J., M. P., M. P., M. Z. i N. S. su, uz krivičnu prijavu, privedeni višem javnom tužiocu u Nišu - navodi se u saopštenju MUP-a.

Podsetimo, snimak tuče Grobara možete pogledati na sajtu Novosti. 

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