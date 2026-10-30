PROGNOZA VAM SE NEĆE DOPASTI: Danas tmurno i kišovito, u pojedinim delovima Srbije će biti i snega

VREME danas i u narendom periodu biće pretežno oblačno i sa mestimičnom kišom, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Danas oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 10 do 15 °S.

Do kraja ove i početkom naredne sedmice oblačno i prohladno sa čestom kišom, a na visokim planinama povremeno i sa snegom.

U drugoj polovini naredne sedmice suvo uz delimično razvedravanje.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu). navode iz RHMZ-a.

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.