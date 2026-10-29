Politika

IZBORNI BRODOLOM SOCIJALISTA, DAČIĆEVU SUDBINU REŠAVA KONGRES: Triput manje glasova za SPS

D. Milinković

29. 10. 2026. u 21:11

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SOCIJALISTI, koje je predvodio Ivica Dačić, prvi put od uvođenja višestranačja 1990, kada je ova stranka na izborima održanim te godine imala čak 196 mandata, na "prebrojavanju" u nedelju ostali su ispod cenzusa. Osvojili su 2,16 odsto, odnosno 92.761 glas, što je skoro tri puta manje u odnosu na izbore 2023. kada su osvojili oko 250.000 glasova. Potučeni su u nekim od svojih tradicionalnih uporišta, a cenzus su uspeli da preskoče samo na jugu i istoku zemlje i među glasačima sa KiM.

ИЗБОРНИ БРОДОЛОМ СОЦИЈАЛИСТА, ДАЧИЋЕВУ СУДБИНУ РЕШАВА КОНГРЕС: Трипут мање гласова за СПС

Foto: I. Marinković

Ovaj "izborni cunami" sada nameće pitanje da li će socijalisti u opoziciji uspeti da konsoliduju redove ili je ovo definitivni politički kraj stranke, bar onakve kakva je u prethodne tri i po decenije bila ne samo prisutna u političkom životu Srbije, već i deo vlasti, s jednom pauzom od oko tri i po godine posle 2000. godine.

Stranka predvođena Dačićem je, kako stvari stoje, potrošila sve kredite i nije uspela da se izbori ni sa unutrašnjim nezadovoljstvom članova niti da sačuva biračko telo. Posebno uoči izbora, socijalisti su prošli kroz kadrovske, ali i turbulencije oko toga kojim političkim kursem treba da nastave. Najglasniji u kritikama da se stranka previše približila vodećem SNS i da će se praktično utopiti u ovu partiju i nestati bio je Branko Ružić, koji je izbačen. On je uoči izbornog dana pozvao socijaliste da glasaju za Studentsku listu.

Dačić je povodom izbornog fijaska rekao da će održati partijski kongres u februaru, kada će analizirati sve ono što se dešavalo i da će nastaviti da budu protivnici svakoj politici koja je na štetu nacionalnim i državnim interesima Srbije.

Ružić je, s druge strane, nakon izbacivanja iz redova socijalista najavio mogućnost formiranja nove partije, u kojoj mnogi vide značajan broj članova i pristalica koji je do sada okupljao SPS.

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