Žestok obračun zbog jednog poena igrač prešao na protivničku polovinu! Onda je nastao haos (VIDEO)
Nemile scene u najmasovnijem takmičenju.
Utakmica Kupa Srbije, između VGSK i Partizana, ostala je u senci nemilih događaja.
Crno-beli su slavili u Požarevcu rezultatom 3:1 (po setovima 22:25, 26:24, 25:20, 30:28), ali su u četvrtom setu sevnule varnice na parketu.
Naime, pilikom napada Dopuđe intervenisao je trojni blok VGSK, a lopta odbijena od ruku Kovača, pala je negde oko linije. Tada je glavni sudija Đorđe Stevanović ispoštovao linijskog kolegu i priznao poen Gradištancima.
Usledila je burna reakcija igrača Partizana, skočila je cela klupa Beograđana, smatrajući da je lopta izašla u aut. Posle verbalnog duela trenera Janića i mladog Kovača, korektor gostiju Branko Jović prošao je ispod mreže sa namerom da "istina izađe na videlo“, što je izazvalo reakciju druge strane i došlo je i do koškanja, a samo ludom srećom sprečen je ozbiljniji incident.
Incidenata je bilo i u Požarevcu, gde su se sastali Mladi radnik i Niš. Domaći u finansijskim problemima i bez stranaca, gosti sa puno novih igrača željni prolaska u narednu rundu. „Tinjalo“ je od početka susreta na relaciji Ivica Jevtić, trener Požarevljana – igrači Niša, pre svih Oković i Šarović. Kulminiralo je u četvrtom setu, pri rezultatu 8:6, a posle gužve na mreži, strasti su se stišale, a ceh je platio isključenjem trener domaćeg tima. Na kraju su Nišlije trijumfovale sa 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 25:21).
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