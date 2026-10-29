NOVI POKUŠAJ FORMIRANJA VLADE U STOKHOLMU: Tand Ringkvist pred poslanicima uprkos nedostatku podrške

PREDSEDNIK švedskog parlamenta Andreas Norlen izjavio je danas da je odlučio da poslanici glasaju o kandidaturi liderke Partije centra Elizabet Tand Ringkvist za premijerku, iako je ona ranije saopštila da nije uspela da obezbedi većinu.

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Na izborima održanim prošlog meseca, stranke levog centra osvojile su 176 od ukupno 349 mesta u parlamentu, prenosi Rojters. Međutim, iako sve četiri opozicione stranke podržavaju liderku Socijaldemokrata Magdalenu Anderson za premijerku, među njima nema saglasnosti o tome ko bi trebalo da bude deo nove vlade.

Tand Ringkvist je u ponedeljak odustala od pokušaja da formira centrističku koaliciju, a očekuje se da će parlament da odbaci njen predlog, mavodi agencija. Norlen je na konferenciji za novinare rekao da će, ukoliko Tand Ringkvist ne dobije podršku poslanika na glasanju u utorak, zatražiti od aktuelnog švedskog premijera Ulfa Kristersona, lidera Umerene stranke, da pokuša da formira vladu.

Poslanici su 15. oktobra odbacili pokušaj Anderson da formira manjinsku vladu, što se i očekivalo. To je bilo prvo od najviše četiri glasanja koja mogu da budu održana pre nego što se raspišu novi izbori. Za sada nema mnogo pokazatelja da bi Kristerson, čija je stranka druga po veličini u parlamentu, iza Socijaldemokrata, mogao da obezbedi većinu, pa bi zadatak formiranja vlade kasnije ponovo mogao da bude poveren Anderson.

Istraživanja javnog mnjenja objavljena poslednjih dana pokazuju da je podrška Umerenoj stranci porasla nakon izbora. Švedska je poslednji put održala vanredne parlamentarne izbore 1958. godine.