HRVATSKI POSLANIK: Studentska lista je očito jedan eksperiment (VIDEO)
ARSEN Bauk, poslanik u hrvatskom Saboru, govorio je o Studentskoj listi i njenim političkim perspektivama.
Naime, Bauk je ocenio da je reč o heterogenoj grupi čiji se pripadnici razlikuju po političkim stavovima i pogledima na prošlost i budućnost.
- Hoće li Studentska lista biti preokret? Ne bih se usudio, bio bih nešto oprezniji zbog heterogenosti skupine koja je pobedila na izborima, zbog različitih njihovih političkih stavova kako o budućnosti, tako i o prošlosti. I videćemo koja će struja prevladati i na koji način će donositi odluke jer tamo nema klasične političke stranke, nemaju čak još ni kandidata za premijera, dakle ovo je očito bio eksperiment - izjavio je Bauk.
Tokom razgovora, voditelj je otvorio i pitanje plenuma i direktne demokratije.
- Ovo je očito bio jedan eksperiment - poručio je hrvatski poslanik.
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