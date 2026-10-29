HRVATSKI POSLANIK: Studentska lista je očito jedan eksperiment (VIDEO)

ARSEN Bauk, poslanik u hrvatskom Saboru, govorio je o Studentskoj listi i njenim političkim perspektivama.

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Naime, Bauk je ocenio da je reč o heterogenoj grupi čiji se pripadnici razlikuju po političkim stavovima i pogledima na prošlost i budućnost.

- Hoće li Studentska lista biti preokret? Ne bih se usudio, bio bih nešto oprezniji zbog heterogenosti skupine koja je pobedila na izborima, zbog različitih njihovih političkih stavova kako o budućnosti, tako i o prošlosti. I videćemo koja će struja prevladati i na koji način će donositi odluke jer tamo nema klasične političke stranke, nemaju čak još ni kandidata za premijera, dakle ovo je očito bio eksperiment - izjavio je Bauk.

Tokom razgovora, voditelj je otvorio i pitanje plenuma i direktne demokratije.

- Ovo je očito bio jedan eksperiment - poručio je hrvatski poslanik.

HRVAT PRIZNAO DA JE TZV. STUDENTSKA LISTA PODVALA SRPSKOM NARODU: "To je jedan EKSPERIMENT!" Arsen Bauk - poslanik u hrvatskon Saboru: "Hoće li Studentska lista biti preokret? Ne bih se usudio, bio bih nešto oprezniji zbog heterogenosti skupine koja je pobijedila na izborima, zbog različitih njihovih političkih stavova kako o budućnosti, tako i o prošlosti. I vidjećemo koja će struja prevladati i na koji način će donositi odluke jer tamo nema klasične političke stranke, ne nemaju čak još ni kandidata za premijera, dakle ovo je očito bio EKSPERIMENT!" ​Voditelj: "Što? Plenum, direktna demokratija? Da li je to prostor za za infiltriranje nekih...?" ​Arsen Bauk: "Ovo je očito bio jedan eksperiment!" — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 29, 2026