Politika

HRVATSKI POSLANIK: Studentska lista je očito jedan eksperiment (VIDEO)

В. Н.

29. 10. 2026. u 08:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ARSEN Bauk, poslanik u hrvatskom Saboru, govorio je o Studentskoj listi i njenim političkim perspektivama.

ХРВАТСКИ ПОСЛАНИК: Студентска листа је очито један експеримент (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Naime, Bauk je ocenio da je reč o heterogenoj grupi čiji se pripadnici razlikuju po političkim stavovima i pogledima na prošlost i budućnost.

- Hoće li Studentska lista biti preokret? Ne bih se usudio, bio bih nešto oprezniji zbog heterogenosti skupine koja je pobedila na izborima, zbog različitih njihovih političkih stavova kako o budućnosti, tako i o prošlosti. I videćemo koja će struja prevladati i na koji način će donositi odluke jer tamo nema klasične političke stranke, nemaju čak još ni kandidata za premijera, dakle ovo je očito bio eksperiment - izjavio je Bauk.

Tokom razgovora, voditelj je otvorio i pitanje plenuma i direktne demokratije.

- Ovo je očito bio jedan eksperiment - poručio je hrvatski poslanik.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE IZABRAO NOVOG DIREKTORA RTS-A?! Klanšček tvrdi da sednice nije bilo i da odluka nije doneta!

KO JE IZABRAO NOVOG DIREKTORA RTS-A?! Klanšček tvrdi da sednice nije bilo i da odluka nije doneta!