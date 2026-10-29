Politika

"ODAVNO SAM NAUČIO DA POBEĐUJEM I DA GUBIM DOSTOJANSTVENO" Vučić: U prvim teškim trenucima uvek su najglasniji oni koji vas napuštaju

В.Н.

29. 10. 2026. u 21:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se građanima na društvenoj mreži Instagram.

ОДАВНО САМ НАУЧИО ДА ПОБЕЂУЈЕМ И ДА ГУБИМ ДОСТОЈАНСТВЕНО Вучић: У првим тешким тренуцима увек су најгласнији они који вас напуштају

Foto: Printscreen

- Sada je 9 sati uveče i čitam i pripremam stvari za naredne dane. I ovo sutra, izvršini odbor, prekosutra predsedništvo, glavni odbor, potom poslaničke grupe. Razmišljam kroz šta sve mi prolazimo. Naravno da svako teško podnese poraz, ali nekako od mladih dana sam naučio i da pobeđujem i da gubim i da to uvek radim na dostojanstven način. Priča koju hoću da vam ispričam je za one ljudi koji drže do ponosa i dostojanstva iako svi misle da to rade. U prvim teškim trenucima primetiće dragi prijatelji uvek su najglasniji oni koji vas napuštaju, ili kako bi rekao, oni koji počine, što mrzim tu imenicu, izdaju i ideja i planova i programa i ljudi. A oni su uvek ljuti na vas, ne mogu da kažu "izvini morao sam". Ne, ne. Uvek imaju bezbroj dovoljnih razloga zašto su to morali da učine. Bili su baš nezadovoljni svih ovih 12 godina, a ja to nisam mogao da primetim. Bilo im je sve teško i šikanirali smo ih, iako posle 14 godina nisu odustajali. Evo sad se baš desilo da moraju. Gade mi se takvi ljudi. A ovo nije prvi put. Nisam iznenađen. Ovo pričam da kad počnu da vam objašnjavaju da je to zbog stvari koje jeste ili niste uradili, a ne zbog slabog karaktera, samo se nasmešite i otiđite. 

- Sa sada poruka za one jake, hrabre, za one koje drže do svog dostojanstva. Beskrajno vam hvala i Srbija časti i dostojanstva mora da se pripremi da radi, sebe da menja, da svoje greške ispravljamo. Da svoje mane pretvorimo u vrline, da zaista više brinemo o ljudima, a manje o sebi. Da promenimo mnogo toga u našoj stranci i širokom narodnom pokretu. I da se što pre moguće pripremimo da ovo zlo oteramo u svakom i političkom, društvenom i državnom smislu. Daću sve od sebe i verujem da je skupština stranke odlično mesto za to.Vama dragi ljudi, koji niste našli razloge da vam nešto nisam ispunio od ličnih želja u prethodnih 14 godina, još jednom beskrajno hvala i pobedićemo zajedno. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Kleči pred Putinom! Obama oštro o Trampu
Svet

0 0

Kleči pred Putinom! Obama oštro o Trampu

BIVŠI američki predsednik Barak Obama oštro je kritikovao administraciju Donalda Trampa zbog njenog odnosa prema Rusiji i ratu u Ukrajini. Prema izveštajima medija, Obama je optužio Belu kuću za popustljivost prema Vladimiru Putinu, ocenjujući da takva politika ugrožava američku podršku Ukrajini.

29. 10. 2026. u 16:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZBORNI BRODOLOM SOCIJALISTA, DAČIĆEVU SUDBINU REŠAVA KONGRES: Triput manje glasova za SPS
Politika

0 1

IZBORNI BRODOLOM SOCIJALISTA, DAČIĆEVU SUDBINU REŠAVA KONGRES: Triput manje glasova za SPS

SOCIJALISTI, koje je predvodio Ivica Dačić, prvi put od uvođenja višestranačja 1990, kada je ova stranka na izborima održanim te godine imala čak 196 mandata, na "prebrojavanju" u nedelju ostali su ispod cenzusa. Osvojili su 2,16 odsto, odnosno 92.761 glas, što je skoro tri puta manje u odnosu na izbore 2023. kada su osvojili oko 250.000 glasova. Potučeni su u nekim od svojih tradicionalnih uporišta, a cenzus su uspeli da preskoče samo na jugu i istoku zemlje i među glasačima sa KiM.

29. 10. 2026. u 21:11

Politika
Tenis
Fudbal
Uhapšeno osam navijača Partizana!

Uhapšeno osam navijača Partizana!