"ODAVNO SAM NAUČIO DA POBEĐUJEM I DA GUBIM DOSTOJANSTVENO" Vučić: U prvim teškim trenucima uvek su najglasniji oni koji vas napuštaju
LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se građanima na društvenoj mreži Instagram.
- Sada je 9 sati uveče i čitam i pripremam stvari za naredne dane. I ovo sutra, izvršini odbor, prekosutra predsedništvo, glavni odbor, potom poslaničke grupe. Razmišljam kroz šta sve mi prolazimo. Naravno da svako teško podnese poraz, ali nekako od mladih dana sam naučio i da pobeđujem i da gubim i da to uvek radim na dostojanstven način. Priča koju hoću da vam ispričam je za one ljudi koji drže do ponosa i dostojanstva iako svi misle da to rade. U prvim teškim trenucima primetiće dragi prijatelji uvek su najglasniji oni koji vas napuštaju, ili kako bi rekao, oni koji počine, što mrzim tu imenicu, izdaju i ideja i planova i programa i ljudi. A oni su uvek ljuti na vas, ne mogu da kažu "izvini morao sam". Ne, ne. Uvek imaju bezbroj dovoljnih razloga zašto su to morali da učine. Bili su baš nezadovoljni svih ovih 12 godina, a ja to nisam mogao da primetim. Bilo im je sve teško i šikanirali smo ih, iako posle 14 godina nisu odustajali. Evo sad se baš desilo da moraju. Gade mi se takvi ljudi. A ovo nije prvi put. Nisam iznenađen. Ovo pričam da kad počnu da vam objašnjavaju da je to zbog stvari koje jeste ili niste uradili, a ne zbog slabog karaktera, samo se nasmešite i otiđite.
- Sa sada poruka za one jake, hrabre, za one koje drže do svog dostojanstva. Beskrajno vam hvala i Srbija časti i dostojanstva mora da se pripremi da radi, sebe da menja, da svoje greške ispravljamo. Da svoje mane pretvorimo u vrline, da zaista više brinemo o ljudima, a manje o sebi. Da promenimo mnogo toga u našoj stranci i širokom narodnom pokretu. I da se što pre moguće pripremimo da ovo zlo oteramo u svakom i političkom, društvenom i državnom smislu. Daću sve od sebe i verujem da je skupština stranke odlično mesto za to.Vama dragi ljudi, koji niste našli razloge da vam nešto nisam ispunio od ličnih želja u prethodnih 14 godina, još jednom beskrajno hvala i pobedićemo zajedno.
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