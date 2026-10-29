Đoković se obratio iz Bazela: "Boli poraz, bio je to jedan od onih mečeva"

Ne sećam se da sam igrao protiv nekoga ko je bio ovoliko agresivan i ovoliko precizan, istakao je Novak.

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Bazelu, pošto je u osmini finala posle tri seta poražen od Jana Lenarda Štrufa.

Nemac je tako prekinuo niz od osam uzastopnih poraza u međusobnim duelima sa srpskim teniserom, koji je posle meča priznao da ga je iznenadio nivo igre protivnika.

- Ne, ne mislim da su te tri duple servis greške bile odlučujući faktor. Mislim da je on jednostavno u odlučujućim trenucima, kada sam imao brejk lopte, mnogo puta u drugom i takođe na početku trećeg seta, odigrao neke neverovatne udarce i neverovatne poene. Možda je bilo jednog ili dva poena gde sam mogao biti agresivniji, ali sve zasluge idu njemu. Boli to što sam izgubio, znate, on je jednostavno igrao neverovatan tenis. Ne sećam se da sam igrao protiv nekoga ko je bio ovoliko agresivan i ovoliko precizan, išao je sa dva prva servisa i bio je to prosto jedan od onih mečeva - rekao je Đoković.

Poraz u Bazelu dodatno je zakomplikovao Novakovu borbu za plasman na završni Masters u Torinu. Srpskom teniseru preostaje još turnir u Parizu, na kojem će morati da ostvari dobar rezultat, ali i da mu se poklope određeni rezultati konkurenata kako bi obezbedio mesto među najboljima na kraju sezone.

- Tek sam izašao sa terena, tako da sam još uvek razočaran, ali razmišljaću o Parizu u narednih nekoliko dana i nadam se da tamo mogu da odigram bolje - poručio je Đoković.

Nakon toga je završio obraćanje i nije odgovarao na dodatna pitanja. Ovoga puta nije se obratio ni srpskim novinarima, što inače redovno čini na turnirima, bez obzira na to da li je prethodno pobedio ili izgubio. Zatražio je razumevanje za odluku da se posle poraza ne obraća medijima na srpskom jeziku.