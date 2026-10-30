Ovo je devojka zbog koje je pukla najveća teniska bruka (FOTO)

ZARATILA dva najbolja druga!

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Naime, nova velika drama potresa svet tenisa, a u centru pažnje su Mateo Beretini i Lorenco Muzeti, saigrači iz Dejvis kup reprezentacije Italije i donedavno veliki prijatelji.

Donedavno, pošto su se navodno sukobili zbog dešavanja u privatnom životu. To se navodno desilo zbog Vanese Belini, plesačice i bivše devojke Matea Beretinija.

Vanesa ima 23 godine, proslavila se u rijaliti programu "Amici" i sarađivala sa najpopularnijim pevačima i pevačicama u Italiji, ali je u centar pažnje došla zbog veze sa Beretinijem. Nakon raskida veze sa nekadašnjim finalistom Vimbldona, navodno se zbližila sa drugim italijanskim teniserom, Lorencom Muzetijem.

Pojavilo se nekoliko situacija koje su dodatno podgrejale spekulacije o zahladnelim odnosima između Musetija i Beretinija. Selektor italijanske Dejvis kup reprezentacije je izostavio Beretinija sa spiska za završni turnir, a sve je pravdao "sportskim razlozima", dok je Museti ostao u timu.

Vanesa Belini i Mateo Beretini su započeli vezu na leto 2024. godine i bili su zajedno do leta 2026. godine, a tada su u Italiji počele da kruže glasine da je počela da se tajno viđa sa Musetijem posle raskida sa Beretinijem.

Problem je i to što je Muzeti oženjen i ima dvoje dece sa manekenkom Veronikom Konfalonijeri, koja redovno objavljuje njihove zajedničke slike i bodri svog supruga putem društvenih mreža i dalje.

Prema pisanju medija u Italiji, ova navodna izdaja Muzetija je razbesnela Beretinija, pa je navodno došlo do žestokog sukoba između njih dvojice. Oni su prestali da se prate na Instagramu i obrisali su zajedničke fotografije.

Beretini je na turniru u Beču dao intervju koji je izgledao veoma neprijatno. Da li je novinar slučajno ili namerno postavio pitanje o Muzetiju? Ko zna. Ali, reakcija Beretinija je otkrila da postoji problem, pa su odmah krenule teorije zavere da je to potvrdilo sve.

Novinar: Znam da voliš Italiju, tvoj prijatelj Muzeti je osvojio titulu, da li ti je to inspiracija?



Novinar: Da, da, uživo smo.Beretini: Aha, aha... Okej, u redu je. Znam da je naporno radio da se vrati, zaslužio je.

U međuvremenu se oglasila i Vanesa Belini, koja je imala odgovor za navijače koji su je vređali.

- Operite usta pre nego što progovorite - napisala je ljutita plesačica, odlučno negirajući da je varala Beretinija dok su bili u vezi, ali nije rekla ni reč o navodnoj vezi sa Muzetijem.