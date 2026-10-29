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ČASNO NA OPROŠTAJU: Rukometaši Partizana u poslednjem kolu grupe A Lige šampiona u Berlinu izgubili od Fiksea - 33:40

Slobodan Krstović

29. 10. 2026. u 23:45

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RUKOMETAŠI Partizana su se časno oprostili od Lige šampiona. Crno-beli su u poslednjem, šestom kolu grupe A u Berlinu dugo mučili favorizovani Fikse – 33:40 (18:17). Beograđani se sele u Ligu Evrope, dok vicešampion Evrope nastavlja u elitnom takmičenju.

ЧАСНО НА ОПРОШТАЈУ: Рукометаши Партизана у последњем колу групе А Лиге шампиона у Берлину изгубили од Фиксеа - 33:40

foto milos vukadinovic

Srpski šampion je pokazao koliko je napredovao od prvog duela sa Nemcima za šest nedelja igranja u najjačem evropskom takmičenju. Naročito su crno-beli blistali u prvom poluvremenu i nisu dozvolili domaćinu da ih kao u Beogradu već na startu razoruža. Naprotiv igrali su hrabro, odlučno, sigurno, vodili, diktirali ritam. Nisu ni puno grešili i nisu dozvolili Nemcima da se rastrče na svom terenu.

Krenuo je Partizan odlično poveo je sa 3:1, vodio sve do 13.minuta kada domaćin preko Frajhofera prvi put preokreću na 7:6. Ali, nisu Beograđani ustuknuli. Igralo se gol za gol,da bi gosti posle u 22.minutu golom Mićića ponovo imali plus dva – 14:12. Domaćin je uzvratio, ali i gost, pa je na poluvremenu bilo nestvarnih 18:17 za Partizan.

Imao je gost prednost i na početku drugog poluvremena (19:18), potom dugo disao za vratom Berlincima, koji su između 40. i 45. minuta napraviuli seriju 5:1 za 29:14. Tada je i rešeno pitanje pobednika, ali igrači Partizana nisu odustajali. Hrabro su se borili, pokušavali da uhvate priključak, ali je u finišu došao do izražaja kvalitet nemačkog tima i na kraju je Fikse čak i ubeljivo slavio – 40:33.

Partizanu sada preostaje da u plej-ofu Lige Evrope,9.februara i 2.marta pokuša da izbori osminufinala drugog po snazi evropskog takmičenja.

FIKSE BERLIN - PARTIZAN 40:33 (17:18)

DVORANA: „Maks Šmeling“ u Berlinu. Gledalaca: 5.621. Sudije: Bolić i Hurič (Austrija). Isključenja: Fikse Berlin 6, Partizan 4 minuta. Sedmerci: Fikse Berlin 7 (7), Partizan 4 (3).

FIKSE BERLIN: Ludvig (10 odbrana), Vide 3, Darž, Pratnerm Simak 2, Arino 1, Grendal 3, Gidsel 12, Frajhofer 11 (7), Langhof 3, Zepfel 2, Av Tigum 2, Marsenić 1, Palička.

PARTIZAN: Krivokapić, Miljagon 1, Crnopglavac 4 (1), Šotić, Mirković 2, Kuleš 4, Abutović, Šijan, Mićić 1, Vagner 6, Lumbroso 4, Papović 1, Anđelković 6 (2), Kos 4, Trnavac (6 odbrana).

Grupa A

REZULTATI poslednjeg, šestog kola grupe A Lige šampiona: Porto – Vesprem (Pešmalbek 2) 29:34, Fikse Berlin – Partizan 40:33.

TABELA: Vesprem 12, Fikse Berlin 8, Porto 3, Partizan 1 bod.

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