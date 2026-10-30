NE PRETERUJTE SA ALKOHOLOM Astro savet za petak, 30. oktobar: Na ova 4 znaka najviše utiču aspekti Meseca u Raku
SIMBOL emocija, raspoloženja, porodice, žena, Mesec, u sentimentalnom, boemskom Raku, danas pravi kvadrate sa retrogradnim Saturnom i retrogradnim Neptunom u Ovnu, kao i inkonjunkciju sa Plutonom u Vodoliji.
Oni donose probleme u privatnom životu, nesporazume i trzavice u porodičnim odnosima, sukobe, rasprave i svađe, zbog nečijih laži, prevara ili manipulacija. Takođe, upozoravaju na sklonost ka preterivanju sa alkoholom i podložnost povredama u kući. To se najviše odnosi na Ovnove, Rakove, Vage i Jarčeve i Vodolije.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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