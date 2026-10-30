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NE PRETERUJTE SA ALKOHOLOM Astro savet za petak, 30. oktobar: Na ova 4 znaka najviše utiču aspekti Meseca u Raku

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

30. 10. 2026. u 07:00

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SIMBOL emocija, raspoloženja, porodice, žena, Mesec, u sentimentalnom, boemskom Raku, danas pravi kvadrate sa retrogradnim Saturnom i retrogradnim Neptunom u Ovnu, kao i inkonjunkciju sa Plutonom u Vodoliji.

НЕ ПРЕТЕРУЈТЕ СА АЛКОХОЛОМ Астро савет за петак, 30. октобар: На ова 4 знака највише утичу аспекти Месеца у Раку

Foto: Depositphotos/fredmantel

Oni donose probleme u privatnom životu, nesporazume i trzavice u porodičnim odnosima, sukobe, rasprave i svađe, zbog nečijih laži, prevara ili manipulacija. Takođe, upozoravaju na sklonost ka preterivanju sa alkoholom i podložnost povredama u kući. To se najviše odnosi na Ovnove, Rakove, Vage i Jarčeve i Vodolije.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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