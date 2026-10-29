Politika

VUČIĆ: Ja se ne dodvoram onima koji tuku ljude koji drugačije misle

В.Н.

29. 10. 2026. u 21:16

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostovao je na TV Niš.

ВУЧИЋ: Ја се не додворам онима који туку људе који другачије мисле

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Na mene ne mogu da računaju, za razliku od mnogih, ja se ne dodvoram onima koji tuku pristalice naše stranke i ljude koji drugačije misle. Spreman sam bio da razgovaram sa njima, ali posle ova tri dana nemam šta da razgovaram. Ulazili po opštinama, ulazili nam na slavu, rušili nam nešto što vekovima niko nije rušio. Možda 1945. Biću politički protivnik, mogu da hapse, briga me. Svim svojim znanjem, srcem, boriću e protiv njih, znam da ću na svojkoj strani imati desetine, stotine hiljada ljudi željlnih uspešne Srbije i povratka na budućnost. Siguran sam da ćemo za 6 meseci videti sve. Posle godinu dana krećemo u povratak, ne na vlast, već na odgovornost, odgovrnost i rad za boljitak naše Srbije - rekao je Vučić.

- Pozdravite te žene, momke koji rade na vašoj televiziji. Nemojte da se plaše, neka nastave da rade hrabro kao što su radili pa se nadam se da se uskoro vidimo u Nišu. Nećemo da ih blokiramo na njihovim televizijama, ali neće oni nas da blokiraju nigde više - rekao je Vučić.

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