PALI U FINIŠU: Vaterpolisti Šapca u prvom kolu Evrokupa posle velike borbe izgubili od Špandau - 12:13
NI Šapčani se nisu radovali na startu Evrokupa. „Čivijaši“ su u prvom kolu grupe B u Berlinu posle velike borbe izgubili od Špandau 04 sa 13:12 (4:1, 2:4, 4:4, 3:3). Repanović i drugovi u drugom kolu, 5. novembra dočekuju Savonu.
Nemci su krenuli silovito, poveli sa 4:1, ali su se gosti trgli i brzo uhvatili priključak. Šabac je u poslednjoj četvrtini poveo sa 11:10, ali je domaćin serijom 3:0 preokrenuo na 13:11. Najefikasniji kod Šapčana bili su Mačić sa 4, Gajić sa 2 i Stojanović sa 2 gola.
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