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EUFOR OTKRIO NOVE DETALJE PADA VOJNOG HELIKOPTERA: Prizori na mestu nesreće kod Brčkog jezivi, od letelice nije ostalo ništa (FOTO)

Танјуг

30. 10. 2026. u 07:13

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U PADU italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula su po dva pripadnika Oružanih snaga Italije i Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povređeno, saopšteno je sinoć iz EUFOR-a.

ЕУФОР ОТКРИО НОВЕ ДЕТАЉЕ ПАДА ВОЈНОГ ХЕЛИКОПТЕРА: Призори на месту несреће код Брчког језиви, од летелице није остало ништа (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Predrag Simic

- Dvoje povređenih prebačeno je u medicinsku ustanovu u Tuzli radi daljeg lečenja, dok se devetoro leči u Brčkom. Svi povređeni u ovom incidentu trenutno su u stabilnom stanju - navodi se u saopštenju, prenosi RTRS.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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EUFOR je apelovao da, s obzirom na tragičnu prirodu ove nesreće, građani treba da izbegavaju širenje dezinformacija o ovom događaju, da se uzdrže od bilo kakvih spekulacija i da za proverene informacije prate isključivo zvanične kanale EUFOR-a.

Foto: Tanjug/AP Photo/Predrag Simic

- EUFOR izražava zahvalnost svim medijima na saosećanju i poštovanju koje su pokazali prilikom izveštavanja o ovom incidentu - dodaje se u saopštenju.

Iz EUFOR-a su istakli da su duboko ožalošćeni ovim tragičnim gubitkom života i da upućuju najiskrenije saučešće porodicama, prijateljima i bližnjima stradalih vojnika, koji su izgubili živote služeći miru.

Foto: Tanjug/AP Photo/Predrag Simic

- Helikopter je pao na nenaseljeno područje, što je srećna okolnost, ali nedaleko od prvih kuća u naselju Gorica. Za sada, naravno, nemamo informacije o uzrocima pada. Budući da je reč o međunarodnim snagama, pretpostavljam da će i na tom nivou biti sprovedena istraga i da će biti objavljene informacije o uzrocima nesreće - naveo je juče Siniša Milić gradonačelnik Brčko Distrikta BiH.

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