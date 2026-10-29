VUČIĆ O NOVOJ VLASTI: Ne znaju tačno šta da urade za Srbiju i nemaju program
LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je o novoj vlasti.
- Hoće, ali ne znaju ko će, šta će, kad će. Vole oni vlast. Nešto je drugo ovde, ne znajući šta da kažu ljudima, jedino čime se bave su mržnja i progon ljudi. Oni su sa Draganom J. Vučićevićem želeli da naprave novog Milanovića. Rade šta je neko drugi radio. Pokazuju da rade po nalogu. Baviće se time narednih 6 meseci, progonom ljudi. Ne znaju tačno šta da urade za Srbiju i nemaju program. Naše je da sagledamo sebe, da vidimo gde smo grešili, gde su nam loši ljudi. U decembru imaćemo skupštinu stranke i da tada uradimo stvari koje su potrebne. Uvek ću biti ponosan na velika dela - rekao je Vučić.
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