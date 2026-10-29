Politika

VUČIĆ O NOVOJ VLASTI: Ne znaju tačno šta da urade za Srbiju i nemaju program

V.N.

29. 10. 2026. u 21:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je o novoj vlasti.

ВУЧИЋ О НОВОЈ ВЛАСТИ: Не знају тачно шта да ураде за Србију и немају програм

foto: Copyright K1 printscreen

 - Hoće, ali ne znaju ko će, šta će, kad će. Vole oni vlast. Nešto je drugo ovde, ne znajući šta da kažu ljudima, jedino čime se bave su mržnja i progon ljudi. Oni su sa Draganom J. Vučićevićem želeli da naprave novog Milanovića. Rade šta je neko drugi radio. Pokazuju da rade po nalogu. Baviće se time narednih 6 meseci, progonom ljudi. Ne znaju tačno šta da urade za Srbiju i nemaju program. Naše je da sagledamo sebe, da vidimo gde smo grešili, gde su nam loši ljudi. U decembru imaćemo skupštinu stranke i da tada uradimo stvari koje su potrebne. Uvek ću biti ponosan na velika dela - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem
Svet

0 0

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem

RUSKI pronalazači osmislili su sistem za odbranu od ukrajinskih dronova koji se montira na vojni šlem ili kacigu, a oružjem bi moglo da se upravlja bez upotrebe ruku – ugrizom za usnik ili glasovnom naredbom. Kako piše nemački Bild, reč je o rešenju opisanom u novom ruskom patentu, ali zasad nema dokaza da je sistem uspešno testiran ili da se koristi u ruskoj vojsci.

29. 10. 2026. u 10:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZBORNI BRODOLOM SOCIJALISTA, DAČIĆEVU SUDBINU REŠAVA KONGRES: Triput manje glasova za SPS
Politika

0 0

IZBORNI BRODOLOM SOCIJALISTA, DAČIĆEVU SUDBINU REŠAVA KONGRES: Triput manje glasova za SPS

SOCIJALISTI, koje je predvodio Ivica Dačić, prvi put od uvođenja višestranačja 1990, kada je ova stranka na izborima održanim te godine imala čak 196 mandata, na "prebrojavanju" u nedelju ostali su ispod cenzusa. Osvojili su 2,16 odsto, odnosno 92.761 glas, što je skoro tri puta manje u odnosu na izbore 2023. kada su osvojili oko 250.000 glasova. Potučeni su u nekim od svojih tradicionalnih uporišta, a cenzus su uspeli da preskoče samo na jugu i istoku zemlje i među glasačima sa KiM.

29. 10. 2026. u 21:11

Politika
Tenis
Fudbal
Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! Pokušavam deci da objasnim šta gledaju

Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"