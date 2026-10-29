Đoković poludeo posle jednog poena, pa vikao i psovao na terenu (VIDEO)

Propustio je veliku priliku...

Foto: Tanjug/Claudio Thoma/Keystone via AP, File

Nervozan je Novak Đoković bio sredinom drugog seta meča protiv Jan-Lenarta Štrufa, kada je propustio tri brejk šanse da možda i "prelomi" duel u svoju korist!

Nole je dobio prvi set rezultatom 7:6, da bi u drugom, pri rezultatu 2:2, propustio veliku priliku.

Kod one poslednje više nije mogaod a se suzdrži, pogotovo što je Nemac maestralno pogodio liniju na drugi servis. Toliko da je Srbin čak i opsovao.

- Koliko linija? Koliko? Jebem ti mater, koliko? - vikao je Đoković na terenu u Bazelu.

U nastavku pogledajte i kako je sve to izgledalo:

https://t.co/n152CwdkWD — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) October 29, 2026