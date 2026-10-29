Tenis

Đoković poludeo posle jednog poena, pa vikao i psovao na terenu (VIDEO)

М.М.

29. 10. 2026. u 20:57 >> 21:00

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Propustio je veliku priliku...

Ђоковић полудео после једног поена, па викао и псовао на терену (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Claudio Thoma/Keystone via AP, File

Nervozan je Novak Đoković bio sredinom drugog seta meča protiv Jan-Lenarta Štrufa, kada je propustio tri brejk šanse da možda i "prelomi" duel u svoju korist!

Nole je dobio prvi set rezultatom 7:6, da bi u drugom, pri rezultatu 2:2, propustio veliku priliku.

Kod one poslednje više nije mogaod a se suzdrži, pogotovo što je Nemac maestralno pogodio liniju na drugi servis. Toliko da je Srbin čak i opsovao.

- Koliko linija? Koliko? Jebem ti mater, koliko? - vikao je Đoković na terenu u Bazelu.

U nastavku pogledajte i kako je sve to izgledalo:

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