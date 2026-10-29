Đoković poludeo posle jednog poena, pa vikao i psovao na terenu (VIDEO)
Propustio je veliku priliku...
Nervozan je Novak Đoković bio sredinom drugog seta meča protiv Jan-Lenarta Štrufa, kada je propustio tri brejk šanse da možda i "prelomi" duel u svoju korist!
Nole je dobio prvi set rezultatom 7:6, da bi u drugom, pri rezultatu 2:2, propustio veliku priliku.
Kod one poslednje više nije mogaod a se suzdrži, pogotovo što je Nemac maestralno pogodio liniju na drugi servis. Toliko da je Srbin čak i opsovao.
- Koliko linija? Koliko? Jebem ti mater, koliko? - vikao je Đoković na terenu u Bazelu.
U nastavku pogledajte i kako je sve to izgledalo:
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