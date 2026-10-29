Košarka

Velika pobeda Crvene zvezde u Evroligi!

Vukašin Miljković

29. 10. 2026. u 20:20

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Košarkašice Crvene zvezde upisale su važnu pobedu u Evroligi, pošto su na gostovanju savladale Galatasaraj rezultatom 78:68 u okviru trećeg kola elitnog evropskog takmičenja.

Велика победа Црвене звезде у Евролиги!

FOTO: N. Skenderija

Ekipa koju predvodi Marina Maljković prikazala je veoma dobru igru i uspela da preokrene rezultat nakon nešto slabijeg početka utakmice. Crveno-bele su tako stigle do značajnog trijumfa na gostujućem terenu.

Galatasaraj je bolje otvorio susret i prvu četvrtinu završio sa pet poena prednosti, dok je početkom druge deonice domaći tim imao i osam poena viška. Ipak, Zvezda nije dozvolila protivnicama da se rezultatski odvoje, pa je do odlaska na veliki odmor uspela da uhvati priključak.

Nastavak utakmice doneo je znatno sigurniju igru srpskog predstavnika. Zvezda je tokom treće četvrtine postepeno preuzimala kontrolu, a odlučujući korak ka pobedi napravila je u poslednjih deset minuta.

Serijom preciznih šuteva za tri poena crveno-bele su stekle dvocifrenu prednost, koju su sačuvale do poslednjeg zvuka sirene i tako privele utakmicu kraju u svoju korist.

Najbolja u redovima Zvezde bila je grčka košarkašica Artemis Spanu, koja je ostvarila dabl-dabl učinak sa 21 poenom i 10 skokova. Dvocifren broj poena upisale su i Dugalić sa 12, odnosno Dahan Šujić sa 10 poena.

Na drugoj strani, najefikasnija u ekipi Galatasaraja bila je Finkinja Kujer sa 20 poena, dok je Smals susret završila sa 10.

Posle tri odigrana kola, Crvena zvezda ima dve pobede i jedan poraz u Evroligi. Naredni izazov očekuje je 4. novembra, kada će gostovati ekipi Mehelena u Belgiji.

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