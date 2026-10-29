Dvejn Vašington nakon poraza od Zvezde: "Ja sam Grobar, kada se vratim u Srbiju kao da sam kući"

Bek Bajerna izneo je svoje utiske nakon utakmice devetog kola Evrolige i ubedljivog trijumfa Crvene zvezda nad Bajernom (103:73).

Credit: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Za početak je nahvalio Zvezdu

- Zvezda je razigrana sada, odlično šutiraju na poslednjih par mečeva, igraju odličnu košarku i čestitam im na tome. Mi ne igramo dobro, mi smo u krizi, dosta je novih igrača tu, nov trene, treba nam vremena da se uklopimo, ali sezona je duga i ima vremena za to.

Nakon toga je rekao da se Bajern muči u svim segmentima igre i da nastupe iz domaćeg prvenstva mora preneti u Evroligu.

- Napadački se baš mučimo, kao i defanzivno, sve zajedno... Ovo je nov sistem za mnoge od nas, učimo, igramo dobro u domaćoj ligi, ali protiv najjačih je teško, moramo preneti te igre u Evroligu, imamo vremena da to učinimo.

Na pitanje koji je domet Zvezde, podsetio je da mu je Partizan u srcu

- Ne gledam Zvezdu, ja sam Grobar, gledam samo Partizan. Mogli bi biti "dark hors", ali ne gledam ih često, danas su odigrali odlično, ako budu ovakvi, nebo je granica.

Nije znao šta da očekuje od navijača Zvezde

- Nisam znao šta da očekujem, znao sam da neće boditi, malo su me izviždali, deca su mi pokazivala srednji prst, sve standardno, kada se vratim u Srbiju kao da se vratim kući, bilo je dobro osetiti sve to ponovo.

O pesmi koju su mu navijači priredili

- Jel loše? Nisam je razumeo, ali verovao sam da je tako jer sam bivši igrač Partizana, Grobar sam, ali uvek je zadovoljstvo igrati ovde, publika je uvek na nivou.

Za kraj je rekao odgovorio koja su mu omiljena sećanja igranja u Srbiji

- Osvajanje Aba lige i pobede u derbiju - zaključio je Dvejn Vašington.