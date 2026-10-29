VENECUELOM NEKAD VLADAO MADURO, A USKORO ĆE MAČADO: Američka marioneta najavila da će biti nova predsednica - Sledi teror nad starom gardom

PREDSEDNIČKE izbori u Venecueli neophodno je održati 2027. godine u okviru procesa političke tranzicije, izjavila je venecuelanska opozicionarka Marija Korina Mačado na prvoj konferenciji za novinare nakon povratka u zemlju.

foto: David Canales / SOPA / Sipa Press / Profimedia

- Veoma brzo biće imenovan novi Nacionalni izborni savet, biće proglašeno apsolutno odsustvo predsednika, za koje smatramo da traje od 3. januara, biće ispoštovani ustavni rokovi, a predsednički izbori biće održani 2027. godine - rekla je Mačado na događaju koji je na društvenim mrežama prenosio njen politički pokret Vente Venezuela.

Prema njenim rečima, upravo takav redosled poteza predstavili su američki državni sekretar Marko Rubio i Stejt department SAD. Mačado je dodala da tranzicija u Venecueli mora da se odvija organizovano i mirnim putem, naglasivši da je „tranzicija nepovratna“.

Liderka opozicije koja nije deo establišmenta izjavila je da je nakon formiranja nove vlade neophodno osnovati komisiju za utvrđivanje istine. U njoj bi, kako je navela, trebalo da budu „potpuno nezavisni i besprekorni Venecuelanci i stranci“, koji bi saslušavali oštećene, utvrđivali okolnosti događaja i izrađivali predloge za nadoknadu štete.

Istovremeno, Mačado smatra da pitanja odgovornosti za počinjena krivična dela treba da budu razmatrana u okviru redovnog pravosudnog sistema, uključujući primenu posebnih pravnih mehanizama i sudova za procesuiranje zločina počinjenih tokom prethodnih godina.

Opozicionarka je takođe istakla da je neophodno osloboditi političke zatvorenike i ukinuti zakone koji su, prema njenom mišljenju, korišćeni za progon neistomišljenika. Kao prioritetne mere navela je ukidanje zakona o mržnji, zakona Simona Bolivara i propisa koji se odnose na terorizam.

Mačado je izjavila da se u Venecuelu vratila ne samo kako bi učestvovala u političkom procesu već i da bi mobilisala društvo, izgradila političke i građanske strukture i pripremila zemlju za tranziciju.

Marija Korina Mačado napustila je Venecuelu u decembru 2025. godine, nakon što je više od godinu dana provela u ilegali. Venecuelansko tužilaštvo vodi nekoliko krivičnih istraga protiv nje, uključujući istrage zbog sumnje na izdaju države, zaveru sa stranim državama i zločinačko udruživanje.