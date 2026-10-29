Košarka

Zvezda je dovela "zver" pod košem, pogledajte dve blokade za dve sekunde (VIDEO)

М.М.

29. 10. 2026. u 20:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Šta radi Kristijan Koloko...

Звезда је довела звер под кошем, погледајте две блокаде за две секунде (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Arena sport

Tek mu je druga utakmica, ali Kristijan Koloko je odmah pokazao da će biti veliko pojačanje za Crvenu zvezdu ove sezone!

Kamerunski košarkaš se na pravi način pokazao navijačima Zvezde pre dva dana protiv Makabija, da bi u četvrtak veče podigao lestvicu protiv Bajerna i za sedam minuta, koliko je proveo u igri tokom prvih 14, napravio je šou.

Ubacio je sedam poena, međutim, ono što je privuklo veliku pažnju jesu blokade kojih je imao čak pet.

I to dve samo u jednom napadu, kada je za dve-tri sekunde dva puta "zalepio" iskusnog Johanesa Timana za delirijum u Areni.

Kako je to izgledalo, možete pogledati ispod:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! Pokušavam deci da objasnim šta gledaju

Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"