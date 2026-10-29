Zvezda je dovela "zver" pod košem, pogledajte dve blokade za dve sekunde (VIDEO)
Šta radi Kristijan Koloko...
Tek mu je druga utakmica, ali Kristijan Koloko je odmah pokazao da će biti veliko pojačanje za Crvenu zvezdu ove sezone!
Kamerunski košarkaš se na pravi način pokazao navijačima Zvezde pre dva dana protiv Makabija, da bi u četvrtak veče podigao lestvicu protiv Bajerna i za sedam minuta, koliko je proveo u igri tokom prvih 14, napravio je šou.
Ubacio je sedam poena, međutim, ono što je privuklo veliku pažnju jesu blokade kojih je imao čak pet.
I to dve samo u jednom napadu, kada je za dve-tri sekunde dva puta "zalepio" iskusnog Johanesa Timana za delirijum u Areni.
Kako je to izgledalo, možete pogledati ispod:
Preporučujemo
Radiće opet sa Špancem! Bivši trener Alkaraza ima novog pulena!
29. 10. 2026. u 14:34
Užas! Poznata sportistkinja poginula u jezivoj železničkoj nesreći!
29. 10. 2026. u 13:57
Uhapšeno osam navijača Partizana!
29. 10. 2026. u 13:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Uhapšeno osam navijača Partizana!
Sukobili su se navijači Partizana na meču protiv Radničkog koja je odigrana na Čairu u sredu. Crno-beli su na terenu slavili sa 3:2.
29. 10. 2026. u 13:46
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
Užasavajuće scene na odbojkaškom terenu.
27. 10. 2026. u 19:44
Komentari (0)