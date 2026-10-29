Zvezda je dovela "zver" pod košem, pogledajte dve blokade za dve sekunde (VIDEO)

Šta radi Kristijan Koloko...

Foto: Printskrin/Arena sport

Tek mu je druga utakmica, ali Kristijan Koloko je odmah pokazao da će biti veliko pojačanje za Crvenu zvezdu ove sezone!

Kamerunski košarkaš se na pravi način pokazao navijačima Zvezde pre dva dana protiv Makabija, da bi u četvrtak veče podigao lestvicu protiv Bajerna i za sedam minuta, koliko je proveo u igri tokom prvih 14, napravio je šou.

Ubacio je sedam poena, međutim, ono što je privuklo veliku pažnju jesu blokade kojih je imao čak pet.

I to dve samo u jednom napadu, kada je za dve-tri sekunde dva puta "zalepio" iskusnog Johanesa Timana za delirijum u Areni.

Kako je to izgledalo, možete pogledati ispod:

https://t.co/g8PVsmkPwP — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) October 29, 2026