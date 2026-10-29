Kraj za Partizan u Ligi šampiona: Gidsel i družina poslali crno-bele u Evropsku ligu

Ovo je crno-belima bio peti poraz u Ligi šampiona koju završavaju kao poslednjplasirani u grupi "A".

FOTO: N. Skenderija

Partizan je odigrao veomad dobro prvo poluvreme nakon kojeg je vodio sa 18:17, ali u nastavku nije mogao da izdrži tempo Berlina koji je predvođen Gidselom ubacio u petu brzinu i na kraju ubedljivo slavio rezultatom 40:33.

Nestvarni Danac je postigao čak 12 golova i ponovo pokazao zašto je po mnogima u pitanju najbolji rukometaš današnjice.

Crno-beli su tako završili grupnu fazu Lige šampiona sa samo jednim osvojenim bodom, remi sa Portom (33:33) i zauzeli su poslednje mesto u grupi "A" iz koje dalje idu Vesprem i Fuhse Berlin.

Ovo nije kraj evropske avanture za srpskog šampiona koji se spušta u Evropsku ligu kojoj se priključuje u nokaut fazi i imaće dovoljno vremena da se spremi za nju jer će svoje mečeve igrati tek u februaru.