Kraj za Partizan u Ligi šampiona: Gidsel i družina poslali crno-bele u Evropsku ligu
Ovo je crno-belima bio peti poraz u Ligi šampiona koju završavaju kao poslednjplasirani u grupi "A".
Partizan je odigrao veomad dobro prvo poluvreme nakon kojeg je vodio sa 18:17, ali u nastavku nije mogao da izdrži tempo Berlina koji je predvođen Gidselom ubacio u petu brzinu i na kraju ubedljivo slavio rezultatom 40:33.
Nestvarni Danac je postigao čak 12 golova i ponovo pokazao zašto je po mnogima u pitanju najbolji rukometaš današnjice.
Crno-beli su tako završili grupnu fazu Lige šampiona sa samo jednim osvojenim bodom, remi sa Portom (33:33) i zauzeli su poslednje mesto u grupi "A" iz koje dalje idu Vesprem i Fuhse Berlin.
Ovo nije kraj evropske avanture za srpskog šampiona koji se spušta u Evropsku ligu kojoj se priključuje u nokaut fazi i imaće dovoljno vremena da se spremi za nju jer će svoje mečeve igrati tek u februaru.
Preporučujemo
Radiće opet sa Špancem! Bivši trener Alkaraza ima novog pulena!
29. 10. 2026. u 14:34
Užas! Poznata sportistkinja poginula u jezivoj železničkoj nesreći!
29. 10. 2026. u 13:57
Uhapšeno osam navijača Partizana!
29. 10. 2026. u 13:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Uhapšeno osam navijača Partizana!
Sukobili su se navijači Partizana na meču protiv Radničkog koja je odigrana na Čairu u sredu. Crno-beli su na terenu slavili sa 3:2.
29. 10. 2026. u 13:46
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
Užasavajuće scene na odbojkaškom terenu.
27. 10. 2026. u 19:44
Komentari (0)