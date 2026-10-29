ZVEZDA U VRHU! Ovako izgleda tabela Evrolige posle pobede crveno-belih nad Bajernom
Crveno-beli ostvarili važan trijumf pred težak raspored.
Crvena zvezda savladala je minhenski Bajern sa 103:73 i napravila iskorak na tabeli, ima učinak 6-3 i posle prve tri utakmice devetog kola nalazi se na visokom petom mestu!
Zvezda je po broju pobeda za sada uspela da se izjednači sa ekipama Valensije, Hapoela, Olimpijakosa i Fenerbahčea, koga je pretekla večeras zbog bolje koš razlike. Dok je ispred samo Panatinaikos koji ima jedan trijumf više. Međutim, svi oni, osim Fenera koji je ubedljivo izgubio u Madridu od Reala, imaju utakmicu manje.
Ova pobeda je važna, zbog toga što paklen raspored očekuje tim Ibona Navara u narednih skoro mesec i po dana.
Klub sa Malog Kalemegdana je uspeo da prekine loš niz protiv Bajerna, pošto je im iz Minhena je bio u seriji od četiri trijumfa u međusobnim duelima.
Evroliga, 9. kolo
Četvrtak
Crvena zvezda - Bajern 103:73
Makabi - Pariz 94:99
Real Madrid - Fenerbahče 95:76
Petak
Dubai - Hapoel 17
Efes - Panatinaikos 18:30
Žalgiris - Partizan 19
Asvel - Baskonija 20
Olimpijakos - Armani 20:15
Barselona - Valensija 20:30
Virtus - Bešiktaš 20:30
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