ZVEZDA U VRHU! Ovako izgleda tabela Evrolige posle pobede crveno-belih nad Bajernom

Crveno-beli ostvarili važan trijumf pred težak raspored.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda savladala je minhenski Bajern sa 103:73 i napravila iskorak na tabeli, ima učinak 6-3 i posle prve tri utakmice devetog kola nalazi se na visokom petom mestu!

Zvezda je po broju pobeda za sada uspela da se izjednači sa ekipama Valensije, Hapoela, Olimpijakosa i Fenerbahčea, koga je pretekla večeras zbog bolje koš razlike. Dok je ispred samo Panatinaikos koji ima jedan trijumf više. Međutim, svi oni, osim Fenera koji je ubedljivo izgubio u Madridu od Reala, imaju utakmicu manje.

Ova pobeda je važna, zbog toga što paklen raspored očekuje tim Ibona Navara u narednih skoro mesec i po dana.

Klub sa Malog Kalemegdana je uspeo da prekine loš niz protiv Bajerna, pošto je im iz Minhena je bio u seriji od četiri trijumfa u međusobnim duelima.

Evroliga, 9. kolo

Četvrtak

Crvena zvezda - Bajern 103:73

Makabi - Pariz 94:99

Real Madrid - Fenerbahče 95:76

Petak

Dubai - Hapoel 17

Efes - Panatinaikos 18:30

Žalgiris - Partizan 19

Asvel - Baskonija 20

Olimpijakos - Armani 20:15

Barselona - Valensija 20:30

Virtus - Bešiktaš 20:30

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