Sledi nam težak period! Nvora upozorava uprkos ubedljivoj pobedi nad Bajernom
Najlepše je kada možete da učinite navijače srećnim, naročito kada postignete 100 ili više poena, navodi Amerikanac.
Košarkaši Crvene zvezde deklasirali su Bajern rezultatom 103:73 u devetom kolu Evrolige i stigli do šeste pobede u sezoni.
Ekipa Ibona Navara tako je na najbolji način okončala duplo evroligaško kolo, pošto je prethodno u Beogradu ubedljivo savladala Makabi sa 100:78. Posle poraza u večitom derbiju od Partizana, crveno-beli su vezali dva trijumfa u elitnom takmičenju i sada imaju učinak od šest pobeda i tri poraza.
Pored sjajnih partija Kristijana Koloka, Čime Monekea, Tajsona Kartera, Nika Vajlera Beba i Semija Odželeja, istakao se i Džordan Nvora sa 14 postignutih poena.
- Odigrati ovako, pogotovo pred našim navijačima, pre odlaska na gostovanja, velika je stvar. Sledi nam težak period zbog rasporeda - rekao je Nvora za Arenu sport.
U jednom trenutku delovalo je da crveno-beli zaista uživaju na terenu.
- Da, bilo je sjajno. Cela ekipa je učestvovala u igri, svi smo dodirnuli loptu i mogli da budemo uključeni u napad. Najlepše je kada možete da učinite navijače srećnim, naročito kada postignete 100 ili više poena. Ipak, moramo da igramo i odbranu. To je to.
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