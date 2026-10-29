Sledi nam težak period! Nvora upozorava uprkos ubedljivoj pobedi nad Bajernom

Najlepše je kada možete da učinite navijače srećnim, naročito kada postignete 100 ili više poena, navodi Amerikanac.

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Košarkaši Crvene zvezde deklasirali su Bajern rezultatom 103:73 u devetom kolu Evrolige i stigli do šeste pobede u sezoni.

Ekipa Ibona Navara tako je na najbolji način okončala duplo evroligaško kolo, pošto je prethodno u Beogradu ubedljivo savladala Makabi sa 100:78. Posle poraza u večitom derbiju od Partizana, crveno-beli su vezali dva trijumfa u elitnom takmičenju i sada imaju učinak od šest pobeda i tri poraza.

Pored sjajnih partija Kristijana Koloka, Čime Monekea, Tajsona Kartera, Nika Vajlera Beba i Semija Odželeja, istakao se i Džordan Nvora sa 14 postignutih poena.

- Odigrati ovako, pogotovo pred našim navijačima, pre odlaska na gostovanja, velika je stvar. Sledi nam težak period zbog rasporeda - rekao je Nvora za Arenu sport.

U jednom trenutku delovalo je da crveno-beli zaista uživaju na terenu.

- Da, bilo je sjajno. Cela ekipa je učestvovala u igri, svi smo dodirnuli loptu i mogli da budemo uključeni u napad. Najlepše je kada možete da učinite navijače srećnim, naročito kada postignete 100 ili više poena. Ipak, moramo da igramo i odbranu. To je to.