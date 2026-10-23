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DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU 24. OKTOBAR: Bik sreće staru ljubav, Lav ima porodične probleme, Vodolija u sukobu sa ženama

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

23. 10. 2026. u 20:00

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SAZNAJTE šta vas subotu, 24. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА СУБОТУ 24. ОКТОБАР: Бик среће стару љубав, Лав има породичне проблеме, Водолија у сукобу са женама

Foto: pexels.com/Mikhail Nilov

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

 

Ovan

Sunce na istom stepenu sa Venerom u kući novca, pravi izazovne aspekte, donoseći probleme sa podelom imovine, kreditom, stipendijom, što dodatno naglašava Merkur, planeta komunikacija, koji kreće retrogradnim hodom.

 

Bik

Konjunkcija vašeg vladaoca Venere i Sunca u sedmoj kući aktivira T-krst donoseći probleme u poslovnim i partnerskim odnosima, a retrogradni hod Merkura staru ljubav, nesporazume, svađe, raskid ili čak razvod.

 

Blizanci

Sa konjunkcijom Sunca i Venere u kući posla i zdravlja fokusirani ste na radne obaveze i zadatke. Vaš vladalac Merkur kreće retrogradnim hodom preko šeste kuće donoseći stare poslovne i zdravstvene probleme.

 

Rak

Spoj Sunca i Venere u kući kreativnosti donosi vam uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Merkur, koji upravlja vašim komunikacijama, kreće retrogradnim hodom preko kuće ljubavi i donosi kontakt ili susret sa starom ljubavi.

 

Lav

Vaš vladalac Sunce na istom stepenu sa Venerom u kući privatnog života aktivira T-krst donoseći porodične probleme što će dodatno pogoršati Merkur koji kreće retrogradnim hodom preko kuće privatnosti.

 

Devica

Konjunkcija vašeg vladaoca Merkura i Sunca u kući komunikacija povoljno utiče na vaš odnos sa braćom, sestrama i rođacima. Istovremeno Merkur kreće retrogradnim hodom donoseći povratak starih poslovnih ideja i saradnika.

 

Vaga

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, pravi konjunkciju sa Suncem u kući Posla, donoseći vam novčane i dobitke preko nekretnina. Ali direktan hod Merkura upozorava na oprez sa ulaganjima.

Škorpija

Sa konjunkcijom Sunca i Venere u kući ličnosti ne možete da ostanete neprimećeni, raste vaša popularnost u društvu. Ali, kvadrat sa vašim vladaocem Plutonom u kući privatnog života donosi vam porodične sukobe.

Strelac

Merkur, koji upravlja vašom karijerom i partnerskim odnosima kreće retrogradnim hodom preko kuće podsvesti i prepreka, donoseći vam probleme sa voljenom osobom i sukobe sa nadređenima i autoritetima.

Jarac

Konjunkcija Sunca i retrogradne Venere uz Merkur koji kreće retrogradno u 11. kući donosi vam mogućnost uvećanja prihoda preko velikih organizacija, povratak starih prijatelja, kao i ljubavni susret u društvu prijatelja.

Vodolija

Venera i Sunce na istom stepenu Škorpije, znaka u koji pada vaša kuća karijere, aktiviraju T-krst donoseći sukobe sa nadređenima, posebno ženama, čemu doprinosi i Merkur koji kreće retrogradnim hodom.

Ribe

Merkur, vladalac partnerskih odnosa i privatnog života, kreće retrogradno, donoseći sukobe porodične i probleme sa voljenom osobom, raskid, razvod. Dobici preko dužih putovanja, pravnih pitanja, visokog obrazovanja.

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