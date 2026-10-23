Novi trener Čuke oprezan: Nisam srećan što baš sada igramo sa Partizanom

Klub sa Banovog brda gostuje sutra u Humskoj.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Fudbaleri Čukaričkog dobro su odreagovali nakon promene na klupi, pošto su u prošloj rundi savladali Zemun sa 3:0 (2:0), ali sada ih očekuje ozbiljan izazov. "Brđani" će u 13. kolu Superlige gostovati sutra Partizanu (16.00, Arena premijum 1), koji je u ozbiljnoj rezultatskoj krizi ove jeseni.

Svestan je toga i privremeni trener Mihajlo Trajković (38), koji je nedavno zamenio Marka Jakšića (43), a uporedo vodi i omladinsku selekciju. Iako su crno-beli trenutno tek deseti na tabeli, sa samo 11 osvojenih bodova, to ne zavarava mladog stručnjaka.

- Da mogu da biram, apsolutno ne bih sad odlučio da igramo protiv Partizana. To kažem najiskrenije, bez ikakvog lažnog respekta. Svestan sam kakav je to gigant od kluba, kakve igrače ima, navijače, ljude u stručnom štabu... Jeste da su pod ogromnim pritiskom, ali osećamo ga i mi, nezgodan je momenat. Idemo u Humsku gledajući samo sebe, moramo tako da razmišljamo, a ne o njihovim problemima. Hoću da budemo organizovani, disciplinovani i hrabri, pa ćemo videti kakav će biti rezultat - rekao je Trajković.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Kada je reč o pojedincima, znaju dobro u Čukaričkom odakle im najveća opasnost preti.

- Nema dileme da su Demba Sek i Igor Miladinović vanserijski igrači, iako u Partizanu ima još mnogo onih koji su sjajni. Kod nas je Uroš Miladinović, dakle biće ovo i duel dva rođena brata, štp će verovatno ljudima biti zanimljivo. Biće milina gledati ih, imaju izražen smisao za igru, obojica su budućnost srpskog fudbala - naglasio je Trajković, pa dodao:

- Što se sastava tiče, početkom nedelje mi se u glavi otvorilo šta želim za ovu utakmicu. Jednu dilemu sam imao, ali i nju sam rešio. Znam kako ćemo ući u meč, imam plan kako bismo je završili, ali to je uvek promenljiva kategorija, u zavisnosti od razvoja događaja na terenu.

S obzirom da nema naznaka ko bi mogao da bude dugoročno rešenje na klupi "brđana", za mladog trenera je ovo prilika da se izbori za poverenje čelnika.

- Već 15 godina radim kao trener i nije nikakva tajna da imam ambiciju da vodim prvi tim. Upravo završavam UEFA Pro-licencu, a na tome sam prilično zahvalan Čukaričkom. Spreman sam, iako nikad nije idealan momenat da se preuzme ekipa. Kakva god da bude odluka kluba, nastavljam dalje. Tu sam da pomognem, a videćemo gde će to da nas odvede - zaključio je Trajković.