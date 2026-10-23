Vraća se da prekine post na "Stamford bridžu": Svetski šampion spreman za veliki londonski derbi
SJAJNI desni bek će biti na raspolaganju De Zerbiju u sutrašnjem derbiju protiv Čelsija, saopštio je danas italijanski stručnjak.
Od početka sezone Pedro Poro ima problema sa povredama, samo je dva puta odigrao svih 90 minuta, protiv Njukasla i Notingema nakon čega je zaradio povredu mišića koju je obnovio protiv Aston vile.
Zbog nje je propustio poslednjih par utakmica, ali sada je zalečio povredu, vratio se treninzima i biće spreman za sutrašnji derbi sa Čelsijem na "Stamford bridžu" (18.30).
Poznato je da se Totenhem ne provodi dobro na gostovanju velikom gradskom rivalu (poslednji put slavili tamo 2018. godine) i povratak Pora biće veliki plus za "pevce".
Ostaje da se vidi da li će ga De Zerbi koristiti od prvog minuta ili će biti oprezniji, kako se ne bi ponovila situacija protiv Vile kada je napustio teren posle samo dvadeset minuta igre.
Pored novošečenog svetskog šampiona, na raspolaganju će biti i Robertson koji se oporavio od blaže povrede, ali Totenhem i dalje ima velikih problema sa izostancima.
Meč sa Čelsijem će propustiti Bentankur, Bergval, Simons, Savinjo, Odober i Mudrik, dok je pod upitnikom, sada već standardno, Destini Udogi.
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