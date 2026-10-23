Fudbal

Vraća se da prekine post na "Stamford bridžu": Svetski šampion spreman za veliki londonski derbi

Vukašin Miljković

23. 10. 2026. u 16:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SJAJNI desni bek će biti na raspolaganju De Zerbiju u sutrašnjem derbiju protiv Čelsija, saopštio je danas italijanski stručnjak.

Враћа се да прекине пост на Стамфорд бриџу: Светски шампион спреман за велики лондонски дерби

Kieran McManus/Tottenham Hotspur FC / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od početka sezone Pedro Poro ima problema sa povredama, samo je dva puta odigrao svih 90 minuta, protiv Njukasla i Notingema nakon čega je zaradio povredu mišića koju je obnovio protiv Aston vile.

Zbog nje je propustio poslednjih par utakmica, ali sada je zalečio povredu, vratio se treninzima i biće spreman za sutrašnji derbi sa Čelsijem na "Stamford bridžu" (18.30).

Poznato je da se Totenhem ne provodi dobro na gostovanju velikom gradskom rivalu (poslednji put slavili tamo 2018. godine) i povratak Pora biće veliki plus za "pevce".

Ostaje da se vidi da li će ga De Zerbi koristiti od prvog minuta ili će biti oprezniji, kako se ne bi ponovila situacija protiv Vile kada je napustio teren posle samo dvadeset minuta igre.

Pored novošečenog svetskog šampiona, na raspolaganju će biti i Robertson koji se oporavio od blaže povrede, ali Totenhem i dalje ima velikih problema sa izostancima. 

Meč sa Čelsijem će propustiti Bentankur, Bergval, Simons, Savinjo, Odober i Mudrik, dok je pod upitnikom, sada već standardno, Destini Udogi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa