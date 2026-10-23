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VITEŠKA BORBA ZA PRESTONICU VINA: Banatski vinski red „Sveti Teodor“ nastoji da Vršac postane vinski centar Evrope 2028.

Јелена Баљак
Jelena Baljak

23. 10. 2026. u 20:00

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VRŠAC je jedini grad van EU, samim tim i jedini iz Srbije, koji je član Evropske mreže vinskih gradova RECEVIN, pod čijim okriljem se nalazi blizu hiljadu gradova iz 11 zemalja Starog kontinenta.

ВИТЕШКА БОРБА ЗА ПРЕСТОНИЦУ ВИНА: Банатски вински ред „Свети Теодор“ настоји да Вршац постане вински центар Европе 2028.

Foto: J.Baljak

U to elitno društvo, sa sedištem u Barseloni, primljen je još 2015. zahvaljujući zalaganju Banatskog vinskog reda „Sveti Teodor“, koji sada radi na tome da taj grad postane Evropska prestonica vina za 2028. godinu.

Nikola Cuculj, predsednik i osnivač ovog vinskog reda, kaže, za „Novosti“, da to nije samo pusta želja, već realna vizija, za koju imaju neophodnu podršku kolega iz drugih država. Potrebno je, međutim, da te njihove ambicije podrži i lokalna samouprava, kako bi međunarodnoj organizaciji zajedno predstavili svoju bogatu tradiciju, koja seže čak do 1416, kada se u zvaničnim spisima prvi put pominje postojanje vinograda na brdu iznad grada.

-Vinogradarske priče u Vršcu starije su od šest vekova, a najpoznatija je o akovu vina, koji je 1494. isporučen ugarskom kralju Ladislavu Drugom za 10,5 forinti, o čemu postoji pisani trag. Naš grad je u 19. veku imao i najveće vinogorje u Evropi, nakon što je filoksera uništila mnogo poznatije vinske regije, a i danas dostojno čuvamo to bogato nasleđe. Sve to su preduslovi da se dobije prestižna evropska titula, koja bi i Vršcu i Srbiji donela brojne benefite – kaže Cuculj, uz napomenu da Evropska prestonica vina ima istu važnost kao i Evropska prestonica kulture ili sporta.

Foto: J.Baljak

Vršačko vinogorje

Da Banatski vinski red „Sveti Teodor“ može da iznese tako značajan događaj, govori i to što su već deset godina aktivni članovi Saveza vinskih redova sveta, čije je sedište u Muzeju vinarstva i vinogradarstva u Parizu. Njihov internacionalni ugled potvrđuje i činjenica da su čak tri predsednika tog saveza bili zvanični gosti Vršca, u vreme „Dana berbe grožđa“ – manifestacije koja već 68 godina predstavlja glavno mesto za promociju vršačkog grožđa i vina, koje bi uskoro trebalo da bude zaštićeno i oznakom geografskog porekla.

-Stranci su oduševljeni našom vinskom pričom, naročito vitezovi vina sa portugalskog ostrva Madeira, koji su nam samoinicijativno pomogli da postanemo deo evropske i svetske vinske elite. Imamo i naklonost počasnog predsednika svetskog saveza vinskih redova Alana Brajdena, koji mi je, kada sam mu govorio o vinu za kralja Ladislava, rekao da smo isključivo mi krivi što taj podatak nije ranije čuo. To znači da imamo velike predispozicije, ali da moramo mnogo više da radimo na promociji, da bi se naša istorija i naša vina raširili po celoj Evropi – ističe Cuculj.

Foto: Arhiva BVR "Sveti Teodor"

Vitezovi vina iz cele Evrope na susretu u Vršcu

A to i jeste glavna uloga vitezova vina – promocija. Oni ne moraju da imaju velike vinograde, niti da se nužno bave vinarstvom. Važno je samo da su dobri poznavaoci božje kapljice i da retoričkim sposobnostima znaju konzumentima da prenesu priču svoga kraja. Za realizaciju ove nove ambicije, vršačkim vitezovima će, međutim, trebati mnogo veća logistika, s obzirom na to da je zalogaj veliki, a da je njihova organizacija neprofitna i da nema dodirnih tačaka sa politikom i religijom.

TABLA

 

ŠEST godina nakon prijema u RECEVIN, lokalna turistička organizacija je na ulazu u Vršac iz pravca Beograda postavila veliku plavu tablu sa logom te evropske organizacije, koja putnicima jasno ukazuje da su došli u zvanični grad vina. Ideja je bila da ona bude postavljena i na ulazima iz pravca Novog Sada, Bele Crkve i Rumunije, ali do danas to nije učinjeno. Iz nepoznatih razloga, ni na vinskim sajmovima i promocijama oni ne koriste zvaničnu zastavu, koju im je te 2015, na „Danima berbe grožđa“, lično uručila Karme Ribes, gensek Evropske mreže vinskih gradova.

Foto: J.Baljak

 

KONZULI ŠIROM SVETA

BANATSKI vinski red „Sveti Teodor“ osnovan je 2005. u Vršcu. Ima dvadesetak članova, kao i deset počasnih konzula iz svih krajeva sveta. Među njima su i nekadašnji ambasadori Španije, Kanade, Brazila, Francuske i zemalja regiona. Sve njih su ceremonijalno primali u članstvo tokom programa manifestacije „Dani berbe grožđa“.

-Znamo da nas zbog naših odora i ritualnih obreda sa mačem, mnogi povezuju sa tajnim organizacijama, ali mi smo baš suprotno od toga. Sve radimo javno, sa osnovnim zadatkom da širimo vinsku kulturu – ističe Nikola Cuculj, koji sa titulom Velikog majstora od samog osnivanja vodi ovu vršačku organizaciju.

Foto: A.Putnik

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