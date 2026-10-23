Fudbal

Zvezda ne da svoje bisere: Talentovani defanzivac potpisao novi ugovor

Filip Milošević

23. 10. 2026. u 16:25

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Strahinja Baucal ostaje u Zvezdi.

Звезда не да своје бисере: Талентовани дефанзивац потписао нови уговор

FOTO: FK Crvena zvezda

Mladi defanzivac crveno-belih Strahinja Baucal je produžio ugovor sa Crvenom zvezdom do 2029. godine.

Talentovani štoper je sumirao utiske nakon potpisa novog ugovora.

- Mnogo mi je drago što sam produžio ugovor sa Crvenom zvezdom. Siguran sam da će mi ukazano poverenje biti samo podstrek da radim još jače i nadam se da ću opravdati očekivanja - rekao je Baucal.

Strahinja Baucal je rođen 17. oktobra 2009. godine. U Crvenu zvezdu je stigao u avgustu 2024. godine i od tada nastupa u mlađim kategorijama kluba.

Prethodne sezone nastupao je za kadetsku selekciju, dok ove sezone igra na poziciji štopera u omladinskom timu crveno-belih. Mladi defanzivac je ove takmičarske godine zabeležio i debi za seniorski tim Grafičara.

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