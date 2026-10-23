ALARMANTNO UPOZORENJE 32 DRŽAVE: Skoro pola stanovništva Sudana pred katastrofalnom glađu, milioni dece u životnoj opasnosti

VELIKA Britanija i 31 međunarodni partner upozorili su u zajedničkom saopštenju na alarmantno širenje gladi u Sudanu, gde se čak 19,5 miliona ljudi suočava sa kritičnim nedostatkom hrane.

AP Photo/Jerome Delay

U saopštenju objavljenom u petak, zemlje pozivaju na hitnu akciju kako bi sprečili rast gladi u narednim mesecima.

- Prema procenama, 41 odsto stanovništva Sudana se suočava sa akutnom gladi, uključujući i 5 miliona ljudi koji trpe vanredne nivoe gladi - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da bez hitne intervencije, broj dece koja pate od teške akutne neuhranjenosti bi mogao da premaši projektovanih 825 hiljada, dok se očekuje da će broj područja sa nedostatkom hrane biti udvostručen, prenosi TRT.

- Sukob je ključni pokretač krize gladi u Sudanu - piše u saopštenju.

Zemlje su napomenule da su borbe raselile milione ljudi, oštetile ključnu infrastrukturu i poremetile zdravstvenu zaštitu, proizvodnju hrane, lance snabdevanja i tržišta.

Dodaje se da je kriza dodatno pogoršana "sistematskim sprečavanjem dostave humanitarne pomoći i posledicama El Ninja koji se smanjio količinu padavina i pojačao sušu u više od polovine zemlje".

Partneri su apelovali na zaraćene strane da uklone sve prepreke za humanitarnu pomoć i obezbede "potpuni, bezbedan, brz i neometan humanitarni pristup" uz zaštitu humanitarnih radnika.

Oni su zahtevali da se odobri izvođenje humanitarnih operacija preko svih linija fronta i prekograničnih ruta, uključujući vazdušni pristup Darfuru i zatražili mere za smanjene birokratskih kašnjenja koja utiču na dostavu pomoći.

Takođe, u saopštenju se pozivaju da se uzdrže od napada na civilnu infrastrukturu što uključuje i poljoprivredne i prehrambene sisteme.

Pozivajući međunarodnu zajednicu da poveća finansiranje, Velika Britanija i partneri su naglasili potrebu da se podrži sezona zimske setve i ojačaju lokalno vođeni odgovori na krizu.

- Moramo delovati zajedno i bez odlaganja kako bi smo sprečili glad - navodi se u saopštenju.

Zajedničko saopštenje o katastrofalnoj gladi u Sudanu potpisale su Velika Britanija, Evropska komisija i još 30 država partnera, među kojima su Australija, Kanada, Francuska, Nemačka, Italija, Švedska, Švajcarska, kao i zemlje iz regiona - Hrvatska, Slovenija, Rumunija i Bugarska.