Penjaroja ušao u istoriju - Trener Partizana u odbranom društvu!

Španac nastavio impresivan niz na klupi crno-belih.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana dobili su prvi ovosezonski evroligaški derbi protiv Crvene zvezde (85:82) i to pred svojim navijačima u Areni, pa su sada na učinku 4-3 u elitnom takmičenju. Nakon velike borbe, dramatične završnice i neizvesnosti u produžetku, uspeli su crno-beli da slome otpor ljutog protivnika i obraduju svoje pristalice.

Ujedno, klub iz Humske je nastavio seriju pobeda protiv crveno-belih, koji traje otkako je na klupu seo Đoan Penjaroja (57). Naime, on je krajem decembra 2025. imenovan za naslednika čuvenog Željka Obradovića (66), a prvi put je ekipu vodio protiv komšija u ABA ligi, 22. marta ove godine.

Tada je "parni valjak" kao gost poražen od Zvezde sa 100:96, a onda je krenuo trijumfalni niz, koji je nastavljen i u četvrtak veče. Naime, Partizan je prvo u Evroligi početkom aprila slavio pred navijačima crveno-belih sa 89:82, a potom su usledile tri pobede na Jadranu. Jedna u regularnom delu (81:74), a onda i dve u polufinalu plej-ofa regionalnog takmičenja (100:94, 89:78).

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dakle, Španac je vezao pet trijumfa nad večitim rivalom i samim tim sebi obezbedio mesto u odbranom društvu. Jedini je stranac kom je to pošlo za rukom, a pre njega su to uspela samo dvojica domaćih stručnjaka - Vlada Jovanović, kao i pokojni Duško Vujošević.

Inače, crno-beli su od sezone 2009/10. uspeli da ostvare čak 15 uzastopnih pobeda nad Crvenom zvezdom, a baš to je period kada su Vujošević i Jovanović vodili tim.