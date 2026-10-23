TUGA: Preminuo Miroslav Prelević, bivši košarkaš Crvene zvezde

BIVŠI košarkaš i tehniko KK Crvena zvezda, Miroslav Prelević preminuo je u 89. godini.

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On je igrao za Crvenu zvezdu od 1957. do 1962, debitovao je na večitom derbiju 17. aprila 1957. Za crveno-bele je odigrao 89 utakmica i postigao 255 poena.

- Prelević je sedamdesetih godina bio tehniko tima sa Malog Kalemegdana koji je 1972. osvojio titulu i igrao finale Kupa Radivoja Koraća, a dve godine kasnije osvojio jedini Zvezdin evropski trofej – Kup pobednika kupova. Jedno vreme je bio i član Komisije za takmičenje KS Jugoslavije.

Kao pomoćnik direktora Beogradskog sajma pomagao je brojne sportske organizacije, a sredinom devedesetih bio je i osnivač sportskog nedeljnika As - piše na sajtu KK Crvena zvezda.

Miroslav Miško Prelević nekadašnji košarkaš i tehniko Crvene zvezde preminuo je u petak u Beogradu. #kkcz https://t.co/epU6UeGVJD — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 23, 2026

Miroslav Prelević je otac bivšeg igrača Branislava Prelevića.

Vreme i mesto sahrane biće nakadno objaveljni.

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