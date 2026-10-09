Super Maks! Sjajni Ferštapen najbolji u kvalifikacijama za sprint na "Marina Beju"

Maks Ferštapen bio je najbrži u kvalifikacijama za sprint trku Formule 1 za Veliku nagradu Singapura. Vozač Red Bula ostvario je vreme od 1:31,156 minuta i tako iza sebe ostavio Šarla Leklera i Džordža Rasela.

ALBERTO VIMERCATI / PsnewZ / Profimedia

Ferštapen će sprint započeti iz prvog startnog reda, dok će mu društvo u prvom redu praviti Rasel u Mercedesu. Lekler je kvalifikacije završio na trećoj poziciji za volanom Ferarija.

A mega lap from Max 💪 #F1Sprint #SingaporeGP @redbullracing https://t.co/74g2OWwiSA — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Holanđanin je prvi put u karijeri uspeo da bude najbrži u kvalifikacijama na uličnoj stazi "Marina Bej". Ipak, njegov rezultat mogao bi da bude predmet dodatne provere, jer se našao pod istragom zbog mogućeg kršenja pravila tokom perioda u kojem su bile istaknute žute zastave.

Početak kvalifikacija obeležio je incident Serhija Peresa. Vozač je u petoj krivini udario u zaštitnu ogradu, pri čemu je oštetio prednje krilo, a zbog nezgode sesija je prekinuta crvenom zastavom.

Prekid je značajno skratio vreme koje su vozači imali na raspolaganju u prvoj rundi. Ferstapen je tada ostvario najbolje vreme, sa svega 0,018 sekundi prednosti u odnosu na Leklera, dok je Rasel bio sporiji za 0,096 sekundi.

Druga runda donela je još uzbudljiviju borbu, pošto su Lekler, Luis Hamilton i Lando Noris uspeli da nadmaše prethodno postavljeno vreme vozača Red Bula. Međutim, Ferstapen je u završnoj fazi kvalifikacija pronašao dodatnu brzinu i ponovo izbio na prvo mesto.

Iza vodeće trojke plasirao se Oskar Pjastri, a sledili su ga Noris i Hamilton. Kimi Antoneli, vodeći u generalnom plasmanu šampionata, zauzeo je sedmo mesto, uz zaostatak od 0,693 sekunde za najbržim Ferstapenom.

Među deset najboljih našli su se još Lijam Loson, Isak Hadžar i Pjer Gasli.