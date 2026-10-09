Bogdanović debitovao za Hjuston Roketse: Evo kako je to izgledalo (VIDEO)

Košarkaši Hjuston Roketsa upisali su ubedljivu pobedu protiv Dalas Maveriksa rezultatom 135:117 u pripremnoj utakmici odigranoj u Makauu. U centru pažnje našao se i Bogdan Bogdanović, koji je prvi put zaigrao za svoj novi klub.

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Hjuston je od početka susreta kontrolisao dešavanja na parketu, a odličnu igru krunisao je velikom prednošću na poluvremenu, kada je rezultat glasio 65:45. Dalas je u nastavku uspeo da pruži nešto jači otpor, ali nije ozbiljnije zapretio Roketsima, koji su bez većih problema sačuvali prednost do kraja meča.

Bogdanović je na svom debiju proveo nešto više od 15 minuta u igri. Srpski reprezentativac postigao je četiri poena, uz četiri asistencije i dva skoka. Pogodio je jedan šut za dva poena i oba slobodna bacanja, dok nije uspeo da realizuje nijedan od tri pokušaja za tri poena.

Susret je obeležio i zanimljiv okršaj Bogdanovića sa Tarikom Biberovićem, njegovim nekadašnjim saigračem iz Fenerbahčea. Njih dvojica su zajedno nastupala za istanbulski klub i osvojila Evroligu, a ovog puta našli su se na suprotnim stranama.

Biberović je utakmicu završio sa devet poena, dva skoka i dve asistencije. Nije bio precizan za dva poena, ali je zato pogodio tri trojke iz osam pokušaja.

Najzaslužniji za pobedu Hjustona bio je Tari Izon, koji je upisao 20 poena, devet skokova i dve asistencije. Zapažen učinak imao je i Alperen Šengun, koji je ostvario tripl-dabl sa 16 poena, 10 skokova i isto toliko asistencija.

Kevin Durent je takođe dao značajan doprinos trijumfu Roketsa. Iskusni košarkaš postigao je 15 poena, podelio dve asistencije i zabeležio jednu blokadu.

U redovima Dalasa najefikasniji je bio Kuper Fleg, prvi pik ovogodišnjeg NBA drafta. Mladi košarkaš utakmicu je završio sa 19 poena, šest skokova i tri asistencije, uz po jednu ukradenu loptu i blokadu.

Dva teksaška rivala uskoro će ponovo izaći na parket u Makauu. Revanš je zakazan za nedelju od 12 časova po srednjoevropskom vremenu, a utakmica će biti odigrana u dvorani „Venetian Arena“.