LAVOVI ČEKAJU ŠAMPIONA: Najmlađi beogradski superligaš ugostiće u petom kolu ARKUS lige rukometaše Partizana
RUKOMETAŠI Lavovi ugostiće u petak u petom kolu ARKUS Superlige Partizan. Crno-beli su, bez obzira što su u sredu odigralin težak meč Lige šampiona, favorita, ali domaćin se nada da možda može da napravi iznenađenje. U subotu je derbi kola, u Kragujevcu Radnički dočekuje Vojvodinu.
PETO kolo ARKUS Superlige za rukometaše, petak: Lavovi – Partizan (19.30). Subota: Loznica – Dubočica (19.30), Jugović – Dinamo (19.00), Radnički – Vojvodina (20.00), Šamot – Metaloplastika (19.00). Ponedeljak, 12.septembar: Železničar jug – C.zvezda (18.00).
TABELA: Partizan 8, Vojvodina 8, Metaloplastika 8, C.zvezda 5, Dinamo 4, Lavovi 4, Dubočica 4, Radnički 3, Šamot 2, Železničar 1, Loznica 1, Jugović 0 bodova.
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