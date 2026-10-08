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LAVOVI ČEKAJU ŠAMPIONA: Najmlađi beogradski superligaš ugostiće u petom kolu ARKUS lige rukometaše Partizana

Slobodan Krstović

08. 10. 2026. u 12:42

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RUKOMETAŠI Lavovi ugostiće u petak u petom kolu ARKUS Superlige Partizan. Crno-beli su, bez obzira što su u sredu odigralin težak meč Lige šampiona, favorita, ali domaćin se nada da možda može da napravi iznenađenje. U subotu je derbi kola, u Kragujevcu Radnički dočekuje Vojvodinu.

ЛАВОВИ ЧЕКАЈУ ШАМПИОНА: Најмлађи београдски суперлигаш угостиће у петом колу АРКУС лиге рукометаше Партизана

Foto Nikola Skenderija

PETO kolo ARKUS Superlige za rukometaše, petak: Lavovi – Partizan (19.30). Subota: Loznica – Dubočica (19.30), Jugović – Dinamo (19.00), Radnički – Vojvodina (20.00), Šamot – Metaloplastika (19.00). Ponedeljak, 12.septembar: Železničar jug – C.zvezda (18.00).

TABELA: Partizan 8, Vojvodina 8, Metaloplastika 8, C.zvezda 5, Dinamo 4, Lavovi 4, Dubočica 4, Radnički 3, Šamot 2, Železničar 1, Loznica 1, Jugović 0 bodova.

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