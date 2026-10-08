Meč protiv Jokića ga "koštao": Jusuf Nurkić se povredio protiv Denvera, propušta početak NBA sezone
Košarkaš Jute Jusuf Nurkić propustiće početak sezone u NBA ligi zbog povrede desnog stopala, saopštio je danas tim iz Solt Lejk Sitija.
Meč Jute i Denvera je odigran četvrtog oktobra, a centar Džeza je pre izlaska iz igre zabeležio četiri poena, pet skokova i četiri asistencije za 11 minuta na parketu.
Medicinsko osoblje Jute će ponovo proceniti njegovo stanje za četiri nedelje.
Odsustvo startnog centra znači da će priliku i veću minutažu u rotaciji dobiti Džaren Džekson Džunior, Džekson Hejs i Mo Bamba.
Tridesetdvogodišnji Nurkić ulazi u svoju 13. NBA sezonu i drugu u dresu Jute, u koju je prešao tokom leta 2025. godine. Prošle sezone je odigrao 41 utakmicu, pri čemu je bio starter na 36 mečeva, a prosečno je beležio 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija.
Nekadašnji igrač Cedevite i Zadra draftovan je 2014. godine kao 16. pik od strane Čikaga, a pored Jute nastupao je za Portland, Finiks, Denver i Šarlot.
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