Meč protiv Jokića ga "koštao": Jusuf Nurkić se povredio protiv Denvera, propušta početak NBA sezone

Košarkaš Jute Jusuf Nurkić propustiće početak sezone u NBA ligi zbog povrede desnog stopala, saopštio je danas tim iz Solt Lejk Sitija.

Photo: ABA liga/Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Meč Jute i Denvera je odigran četvrtog oktobra, a centar Džeza je pre izlaska iz igre zabeležio četiri poena, pet skokova i četiri asistencije za 11 minuta na parketu.

Medicinsko osoblje Jute će ponovo proceniti njegovo stanje za četiri nedelje.

Odsustvo startnog centra znači da će priliku i veću minutažu u rotaciji dobiti Džaren Džekson Džunior, Džekson Hejs i Mo Bamba.

The following is a medical update on Utah Jazz center Jusuf Nurkić: Nurkić sustained a partial plantar plate tear of the second toe of his right foot during Utah's first preseason game against Denver on Oct. 4. He will be re-evaluated in four weeks. An update will be provided at that time. — Utah Jazz (@utahjazz) October 8, 2026

Tridesetdvogodišnji Nurkić ulazi u svoju 13. NBA sezonu i drugu u dresu Jute, u koju je prešao tokom leta 2025. godine. Prošle sezone je odigrao 41 utakmicu, pri čemu je bio starter na 36 mečeva, a prosečno je beležio 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija.

Nekadašnji igrač Cedevite i Zadra draftovan je 2014. godine kao 16. pik od strane Čikaga, a pored Jute nastupao je za Portland, Finiks, Denver i Šarlot.