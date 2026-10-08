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PARTIZAN GOST BORANKI: U petak počinje dugačko četvrto kolo ARKUS lige za rukometašice, koja se završava 12.januara 2027.

Slobodan Krstović

08. 10. 2026. u 12:47

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DUGAČKO četvrto kolo ARKUS Superlige za rukometašice. Počinje sutra, a završava se 12.januara iduće godine. U petak jedan od kandidata za titulu prvaka Srbije, Bor dočekaće igračice Partizana, dok će Vojvodina ugostiti Napredak. Zbog evropskih izazova u subotu, Jagodina i Naisa odmeriće snage 4.novembra, a Crvena zvezda i Ruma 12.januara 2027.

ПАРТИЗАН ГОСТ БОРАНКИ: У петак почиње дугачко четврто коло АРКУС лиге за рукометашице, која се завршава 12.јануара 2027.

Foto: Depositphotos

ČETVRTO kolo ARKUS Superlige za rukometašice, petak: Bor – Partizan (18.00), Vojvodina – Napredak (18.00). Subota: Mladost – Radnički (20.00). Nedelja: Temerin – Bekamet (19.30). Jagodina i Naisa igraju 4.novembra, a Crvena zvezda i Ruma 12.janura iduće godine.

TABELA: Radnički 6, Naisa 6, Napredak 5, C. zvezda 4, Bor 4, Ruma 3, Partizan 2, Vojvodina 1, Temerin 1, Mladost 0, Jagodina 0, Bekament 0 bodova.

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