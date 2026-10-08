PARTIZAN GOST BORANKI: U petak počinje dugačko četvrto kolo ARKUS lige za rukometašice, koja se završava 12.januara 2027.

BORILI su se, želeli, ali su još jednom doživeli težak poraz u dvorani „Aleksandar Nikolić“. Igračima Partizana je posle Fikse Berlina i Vesprem u treće kolu grupe A Lige šampiona održao čas iz modernog rukometa – 26:37. Ali, i crno-beli su svesni da moraju mnogo da rade kako bi jednog dana bili ravnopravan rival ekipama iz evropskog vrha. Ovako, utakmice u elitnom takmičenju su dobra priprema za dane kada se presele u Ligu Evrope.