"Moramo biti realni": Aleksandar Đorđević se oglasio posle ubedljive pobede u Evrokupu
BAHČEŠEHIR je razbio Balkan iz Botevgrada u Evrokupu sa 101:60. Uprkos ubedljivom trijumfu Aleksandar Đorđević ne pada u euforiju.
Srpski stručnjak je istakao da je svaka pobeda u gostima veoma važna.
- Kao i uvek, gostujuće utakmice su veoma važne, a pobediti na njima je od izuzetnog značaja. Mislim da smo odigrali ozbiljnu utakmicu, bili smo fokusirani i psihički pripremljeni. Bila je ovo dobra pobeda - rekao je Đorđević posle utakmice.
Naglasio je da rezultat nije realan, s obzirom na to da je klub koji trenera Bogdan Karaičić imao problema sa povredama.
- Ipak, oni su posle prve četvrtine igrali bez svog najboljeg igrača, tako da moramo biti realni - imali su problema sa povredama. Ali verujem da smo odigrali na pravi način i sada moramo da idemo dalje, da se unapredimo i fokusiramo na sledeću utakmicu - zaključio je bivši trener Fenerbahčea.
Bahčešehir ove sezone još uvek ne zna poraz. U prvenstvu Turske i Evrokupu ima identičan učinak, 2-0.
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