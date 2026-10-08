Partizan na pragu Kupa Evrope

Vaterpolisti Partizana pobedili su večeras u Atini ekipu Sinteza iz Kazanja rezultatom 14:13 (2:4, 5:2, 2:3, 5:4) u utakmici prvog kola grupe B kvalifikacionog turnira Kupa Evrope.

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Najefikasniji u timu Partizana bio je Goran Grgurević sa tri gola, dok su se po dva puta u listu strelaca upisali Kosta Bodiroga, Miljan Đokanović, Aleksandar Kovačević, Andrej Durutović i Vuk Čonkić.

U ekipi Sinteza najbolji je bio Sergej Lisunov, koji je postigao tri gola.

U drugoj utakmici prvog kola grupe B, Apolon je savladao Duizburg 16:9. Ekipa Savone bila je slobodna u prvom kolu.

Vaterpolisti Partizana će sutra od 20.15 časova u drugom kolu igrati protiv Apolona, dok će se Savona sastati sa Duizburgom. U drugom kolu slobodna je ekipa Sinteza.

U narednu fazu takmičenja plasiraće se tri najbolje ekipe sa turnira u Atini.