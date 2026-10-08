MORAJU MNOGO DA RADE: Rukometaši Partizana svesni da je potrebno vreme kako bi se uhvatili u koštac sa najjačim evropskim klubovima

BORILI su se, želeli, ali su još jednom doživeli težak poraz u dvorani „Aleksandar Nikolić“. Igračima Partizana je posle Fikse Berlina i Vesprem u treće kolu grupe A Lige šampiona održao čas iz modernog rukometa – 26:37. Ali, i crno-beli su svesni da moraju mnogo da rade kako bi jednog dana bili ravnopravan rival ekipama iz evropskog vrha. Ovako, utakmice u elitnom takmičenju su dobra priprema za dane kada se presele u Ligu Evrope.

FOTO: N. Skenderija

- Igrači Vesprema igraju neverovatan rukomet. Za nas je duel sa njima bio težak, jer igraju veoma dobro u odbrani, a i imaju odličnog golmana Nilsena. Čak i kada smo uspeli da odigramo dobro u napadu, šuteve smo upućivali direktno na Danca, tako da je bilo gotovo nemoguće postići gol, jer je imao 24 odbrane – naglašava strateg crno-belih Raul Gonzales.

Trofejni stručnjak smatra da ekipa polako napreduje, ali da se ponekad više pita protivnik.

- Mislim da smo bolja ekipa nego što smo pokazali, ne mnogo bolja, ali napredujemo i postajemo sve bolji kao tim, Nekad nije reč samo o vremenu koje je potrebno da ekipa dođe do željenog nivoa, već i o portivniku, a ovog puta protiv nas je bila ekipa koja niže pobede protiv Berlina, Porta, Barselone – svestan je trenutnih mogućnosti svojih igrača Raul.

Golman Luka Krivokapić je nedavno pojačao Partizan, debitovao je prošle srede u finalu Svesrpskog kupa u Banjaluci protiv Borca. Mladi reprezentativac je u prvom poluvremenu branio odlično... I smatra da ekipa mora da se fokusira na sebe.

- Mi i dalje moramo da treniramo, da nastavimo da napredujemo. Moramo da slušamo našeg trenera. Znamo da ima veliko iskustvo u radu sa velikim ekipama. Na nama je da ispunjavamo sve što traži od nas, da treniramo i da uvek dajemo sve od sebe – kaže Krivokapić.

S. K.

Grupa A

TREĆE kolo grupe A Lige šampiona za rukometaše: Partizan – Vesprem 26:27. Danas: Fikse Berlin – Porto (18.45). Četvrto kolo, 17. oktobar: Vesprem – Partizan (18.45). Četvrtak, 18.oktobar: Porto – Fikse Berlin (20.45).

TABELA: Vesprem 6, Fikse 2, Porto 2, Partizan 0 bodova.