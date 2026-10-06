Tenis

Danil Medvedev ispisao negativnu istoriju u Pekingu

Ч.В.

06. 10. 2026. u 10:19

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RUS pokazao nervozu koja ga je koštala poraza.

Данил Медведев исписао негативну историју у Пекингу

FOTO: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Izgubio je Moskovljanin živce protiv Novaka Đokovića i diskvalifikovan je u polufinalu Pekinga. On je na taj način ušao u istoriju, ali negativnu.

Od trenutka kad se prvi put održao ovaj turnir 1993. godine, Medvedev je prvi igrač koji meč izgubio diskvalifikacijom, a ujedno prvi na ATP noviu još Denisa Šapovalova (Višington 2024).

Rus je u glavni grad Kine stigao u dobru formu. On je prethodno osvojio trofej u Hangdžou, ali u Pekingu je poklekao pod pritiskom i diskvalifikovan je zbog toga što je pogodio lopticom navijača.

Podsetimo, u finalu ovog turnira iz serije 500 igraće Novak Đoković i Australijanac Aleks de Minor. 

BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

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