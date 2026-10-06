Danil Medvedev ispisao negativnu istoriju u Pekingu

RUS pokazao nervozu koja ga je koštala poraza.

FOTO: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Izgubio je Moskovljanin živce protiv Novaka Đokovića i diskvalifikovan je u polufinalu Pekinga. On je na taj način ušao u istoriju, ali negativnu.

Od trenutka kad se prvi put održao ovaj turnir 1993. godine, Medvedev je prvi igrač koji meč izgubio diskvalifikacijom, a ujedno prvi na ATP noviu još Denisa Šapovalova (Višington 2024).

1 - Since the event's inauguration in 1993, Daniil Medvedev is the first player to lose via default at the China Open, and the first at ATP level overall since Denis Shapovalov (Washington 2024). Unfortunate. #ChinaOpen | @ChinaOpen @atptour — OptaAce (@OptaAce) October 5, 2026

Rus je u glavni grad Kine stigao u dobru formu. On je prethodno osvojio trofej u Hangdžou, ali u Pekingu je poklekao pod pritiskom i diskvalifikovan je zbog toga što je pogodio lopticom navijača.

Podsetimo, u finalu ovog turnira iz serije 500 igraće Novak Đoković i Australijanac Aleks de Minor.

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