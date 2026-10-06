Sad je sve jasno: Luka Modrić progovorio o penziji!

HRVATSKA je doživela blamažu od Engleske (0:7) u Ligi nacija. I dalje je Luka Modrić važnda uzdanica "vatrenih".

FOTO: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Legendarni fudbaler je dobio pitanje da li razmišlja o reprezentativnoj penziji.

- Ne mogu da dajem nikakve velike najave. Idem utakmicu po utakmicu i videću kada će doći trenutak da odem. Uživam i srećan sam. Igranje za reprezentaciju me maksimalno ispunjava. Pomagaću u svakom trenutku, bilo na terenu ili van njega.

- rekao je Modrić na konferenciji za medije pred duel sa "furijom".

🎙️ Luka Modrić on his eventual retirement: "I can't make any big announcements. We'll take it game by game and see when the time comes for me to leave. I'm enjoying myself and I'm happy. Playing for the national team fulfils me to the maximum. I'll help at every moment, whether on or off the pitch." — Croatian Football  (@CroatiaFooty) October 5, 2026

Hrvatska ima priliku da se iskupi za blamažu od Engleske. Ipak, jasno je da je zadatak najteži mogući. Ovog utorka od 20.45 na "Poljud" u Split dolazi Španija.

"Vatreni" u grupi 3 A divizije posle tri odigrani utakmice imaju tri boda. Pobedili su Češku u gostima sa 2:1, a upravo je fudbaler Milana bio strelac.

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