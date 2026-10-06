Sad je sve jasno: Luka Modrić progovorio o penziji!
HRVATSKA je doživela blamažu od Engleske (0:7) u Ligi nacija. I dalje je Luka Modrić važnda uzdanica "vatrenih".
Legendarni fudbaler je dobio pitanje da li razmišlja o reprezentativnoj penziji.
- Ne mogu da dajem nikakve velike najave. Idem utakmicu po utakmicu i videću kada će doći trenutak da odem. Uživam i srećan sam. Igranje za reprezentaciju me maksimalno ispunjava. Pomagaću u svakom trenutku, bilo na terenu ili van njega.
- rekao je Modrić na konferenciji za medije pred duel sa "furijom".
Hrvatska ima priliku da se iskupi za blamažu od Engleske. Ipak, jasno je da je zadatak najteži mogući. Ovog utorka od 20.45 na "Poljud" u Split dolazi Španija.
"Vatreni" u grupi 3 A divizije posle tri odigrani utakmice imaju tri boda. Pobedili su Češku u gostima sa 2:1, a upravo je fudbaler Milana bio strelac.
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Posle bruke od Engleza, Hrvatima se piše nova katastrofa! Razigrani svetski šampion neće imati milosti na "Poljudu"
Hrvatska će večeras Splitu (20.45) pokušati da zaboravi jednu od najgorih večeri u svojoj istoriji, ali joj u goste dolazi verovatno najteži mogući rival. Španija je u neverovatnoj seriji, postiže golove kao od šale i posle četiri uzastopne pobede protiv "kockastih" jasno je zašto je veliki favorit.
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