Srbi se oporavili od povreda, igraće već za vikend

Naši fudbaleri iskoristili pauzu za rehabilitaciju.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Nedostajali su Dušan Vlahović (26) i Nikola Milenković (28) reprezentaciji Srbije tokom minule četiri utakmice u A Diviziji Lige nacija, što se vidi i po ostvarenim rezultatima. Bivši prvotimci Partizana preskočili su ovo okupljanje i akciju državnog tima zbog povreda, tokom pauze su radili na oporavku, a sada se očekuje njihov povratak na teren.

Naime, pouzdani defanzivac je rešio problem sa mišićem zadnje lože, a britanski mediji prenose da je za vikend odigrao jedno poluvreme u kontrolnom meču njegovo Notingem foresta protiv Svonsija (2:0), koji je bio zatvoren za javnost.

🎙️ We'll be live at 11am to look at the next seven games, ask if #nffc should play two strikers at home and if Nikola Milenkovic should come back into the side now he's fit again. @MattDavies_FF is joined by @gergmitch and @petermblackburn. https://t.co/ZVoPF75uHt — ForestFocus (@forestfocuspod) October 5, 2026

Iskusni štoper je van stroja bio od 5. septembra, a propustio je i dva duela u Premijer ligi. Ipak, sada bi menadžer popularnih "šumara" Oliver Glazner (52) mogao da računa na čuvenog Blekija za vikend, kada će gostovati Kristal palasu (11. oktobar, 15.00).

S druge strane, oporavio se i napadač Bešiktaša. Objavili su crno-beli iz Itanbula da je snažni centarfor juče trenirao sa ostatkom ekipe i trebao bi da bude u konkurenciji za prvenstveni meč na domaćem terenu protiv Kodžaelija (11. oktobar, 18.00).

Kocaelispor maçı için hazırlıklarımız devam ediyor. 🦅 https://t.co/ApiNAjeXEv — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 5, 2026

Podsetimo, bivši as Fiorentine i Juventusa se pred okupljanje "orlova" požalio selektoru Veljku Paunoviću na problem sa mišićem lista, nakon čega je podvrgnut lekarskim pregledima. Savetovano mu je mirovanje, uz određene terapije, koje su očigledno dale rezultat.

Sjajni golgeter je od dolaska u tabor turskog velikana upisao sedam nastupa u svim takmičenjima, a postigao je pet golova.