VUČIĆ: Studenti sa liste izmislili novi slučaj, a na pitanja ne odgovaraju

ON je ukazao i da na konferenciji za novinare Studentske liste nije bilo odgovaranja na pitanja, što je bila poruka narodu da oni nisu tu da odgvoraju na pitanja.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je sinoć povodom konferencije za novinare na kojoj je student Pravnog fakulteta i jedan od dva ovlašćena lica za zastupanje Studentske liste u izbornom procesu Petar Živković izjavio da je u protekle dve nedelje više puta primetio vozila i lica koja idu za njim i njegovim kolegama, da su izmislili slučaj.

- Danas su zakazali vanrednu konferenciju za novinare, da vam otkrijem jedan detalj - izjalovilo im se to, jer taj koji je trebalo nešto da im kaže ih je lagao pa nije hteo da dođe. Njima je rekao da se uplašio, pa im nije došao na tu konferenciju. I šta da rade? Moraju da izmisle novi slučaj - rekao je Vučić. za TV Prva.

On je ukazao i da na konferenciji za novinare Studentske liste nije bilo odgovaranja na pitanja, što je bila poruka narodu da oni nisu tu da odgvoraju na pitanja, već da upravljaju svime i da se njima polažu računi.

- Brnabić je tri sata kasnije zakazala konferenciju za novinare i Ana je odgovarala na svako pitanje - rekao je Vučić.

Dodao je da to što predstavnici Studentske liste ne odgovaraju na pitanja je poruka narodu da ne postavljaju pitanja.

- Nismo mi ovde vama da odgovaramo na pitanja, mi smo ovde da upravljamo svime, a vi nama da polažete račune'. To je poruka - rekao je Vučić.

On je ukazao i da pripadnici studentske liste odbijaju debate i odlaze samo na one gde se okupljaju njihovi istomišljenici.

- Mali Đokica ili Perica gledajući TV misli kako je lako da udaraš u džak. Ali kad uđeš u ring, onda nije džak, onda imaš i protivnika koji uzvraća udarac, tako da je to malo drugačije - rekao je Vučić.

Osvrćući se na to što je prvi na studentskoj listi "Studentska lista - Studenti pobeđuju" Ilija Srdanović odbio dijalog poručivši da je stavio Vučića na 'ignor', Vučić je rekao da je to ignor prema narodu.

Foto: Printskrin

- Srdanoviću ovo ignor, to kao 'ja sam mangup pa sam legao u krevet, pa eto ti', hteo je time nešto drugo da kaže. Nije on mene stavio na ignor. Ne treba meni njegov telefon niti poziv. Sa mnogo pametnijim ljudima sam se družio i razgovarao i od njih mnogo toga naučio. Od njega nemam šta da naučim. Razlog zašto je to rekao je taj što oni koji mu naređuju iz plenuma znaju da bih ga pojeo kao Panta pitu. Ovo je ignor prema našem narodu - rekao je Vučić.

Dodao je da oni neće da polažu račune narodu.

- Ignorišu svoj narod, neće da polažu račune svom narodu. Ovi koji ih drže kao lutke na povocu im kažu da pokažu nepoštovanje prema srpskom narodu, da prave od Srba kretene - rekao je Vučić.

Komentarišući to što pojedinci u javnosti kada govore o pristalicama SNS kažu da su "krezubi" i da bi ih "jahali", Vučić je rekao da on nikada ništa slično neće reći i pozvao građane da jedni druge tretiraju kao ljude.

- Pozivam sve naše ljude da mi njih tretiramo kao ljude, a ne da ih tretiramo kao neljude i nižu rasu kao što oni tretiraju nas. Makar imali duplo manje obrazovanja, duplo manje znanja, pa čak bili duplo fizički slabiji oni će da misle da su jači, pametniji i sve drugo - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Kada je reč o tome što bi pojedinci ukinuli pravo glasa penzionerima, Vučić je rekao da je to rasno-nacistička teorija, kao i to da su pristalice SNS po fizionomiji različite od ostalih građana.

- Ja mislim da fizionomija nikada ništa ne pokazuje i da se ljudi neretko prevare u izgledu. Smatram da je pogrešno da kritikujete bilo čiji izgled. I kada čujem da se neko nekome ne sviđa zato što je debeo ili mršav, to je za mene najveća sramota zato što ljudski izgled ništa ne govori o tome, već njegov mozak, njegovo ponašanje i njegova duša - rekao je Vučić.

Komentarišući nedavno nasilje ispoljeno na pristalicama SNS od strane pristalica Sudentske liste, Vučić je rekao da se za to niko nije izvinio i rekao da mu je žao.

- Niko sa njihove liste to nije osudio, niko iz njihovih medija to nije osudio - rekao je Vučić.

(24 Sedam)