Kakav udarac za Medvedeva: Evo koliko novca je izgubio zbog diskvalifikacije protiv Đokovića
Nije Rus imao sreće...
Ruski teniser Danil Medvedev pretrpeo je ogroman finansijski i takmičarski udarac nakon što je diskvalifikovan u polufinalu turnira u Pekingu protiv Novaka Đokovića, čime je automatski ostao bez novčane nagrade od 219.925 dolara i 200 ATP bodova.
Prema strogim pravilima ATP tura, diskvalifikacija sa meča povlači i brisanje svih rezultatskih benefita ostvarenih na turniru. Medvedev je plasmanom među četiri najbolja imao garantovanih gotovo 220 hiljada dolara i važne bodove za svetsku rang-listu, ali je zbog nepromišljenog poteza kinesku prestonicu napustio „praznih ruku“.
Do incidenta je došlo u finišu drugog seta, pri vođstvu Đokovića od 7:5, 5:3. Frustriran razvojem situacije na terenu, Medvedev je nakon jednog poena nekontrolisano i snažno napucao lopticu ka tribinama, pogodivši gledaoca u prvom redu direktno u oko. Nesrećnom navijaču je odmah ukazana medicinska pomoć, a glavni sudija je, u skladu sa pravilima o ugrožavanju bezbednosti aktera i publike, doneo odluku o momentalnoj diskvalifikaciji ruskog igrača. Medvedev nije protestovao na odluku.
Nakon meča, Rus je uputio javno izvinjenje i istakao da mu nije bila namera da bilo koga povredi.
- Užasno mi je žao gledaoca. Pokušavam da stupim u kontakt s njim kako bih mu se lično izvinio i video kako se oseća. Osećam se grozno, nikada ranije nisam bio u ovakvoj situaciji - izjavio je Medvedev, napomenuvši da je samo želeo da ispuca lopticu, a ne da je pošalje u publiku.
Iako Medvedev ima pravo na žalbu kako bi pokušao da spasi deo novčane kazne i bodova, pobeda je pripisana Novaku Đokoviću, koji se bez borbe u završnici plasirao u finale Kina opena, gde će se boriti za trofej protiv Australijanca Aleksa de Minora.
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