Đoković u grupi od 5 igrača koji su šokirali svet tenisa
Razlog je, naravno, onaj US Open
Nedavna diskvalifikacija Danila Medvedeva u Pekingu, kada je u polufinalu protiv Novaka Đokovića pogodio gledaoca lopticom i završio učešće, ponovo je otvorila dosijee najvećih incidenata u istoriji tenisa.
U ovoj neslavnoj grupi od pet zvezda koje su doživele diskvalifikaciju nakon izliva besa, nalazi se i ime Novaka Đokovića.
Evo pet najdramatičnijih slučajeva kada su teniske zvezde šokirale planetu, ne računajući ovu suspenziju Medvedeva:
1. Novak Đoković (US Open, 2020) – Favorit koji je izbačen u sekundi
Bio je to jedan od najbizarnijih i najtežih trenutaka u Novakovoj karijeri. Đoković je na US Open stigao kao apsolutni favorit, bez ijednog poraza u sezoni. Igralo se pred praznim tribinama zbog pandemije. U meču osmine finala protiv Pabla Karenja Buste, nakon izgubljenog servisa (5:6), Novak je neoprezno napucao lopticu ka zadnjem delu terena.
Ona je direktno u grlo pogodila linijskog sudiju, koja je pala na zemlju. Iako je Đoković odmah pritrčao da se izvini i premda nije bilo nikakve zle namere, pravila na grend slemovima su kristalno jasna – namera se ne gleda. Posle dugog većanja sa supervizorom, Novak je diskvalifikovan. Bio je to šok koji je promenio ceo turnir (titulu je na kraju uzeo Dominik Tim), a teniski svet je danima brujao o ovoj odluci.
2. Džon Mekinro (Australijan open, 1990) – Izbačen jer nije znao nova pravila
Legendarni Amerikanac bio je poznat po svađama sa sudijama, ali u Melburnu 1990. otišao je predaleko. U meču četvrtog kola protiv Šveđanina Mikaela Pernforsa, Mekinro je vodio, ali je postepeno gubio živce.
Prvo je dobio opomenu zbog zastrašivanja linijskog sudije, potom kazneni poen zbog lomljenja reketa, a na kraju i diskvalifikaciju zbog brutalnih psovki i vređanja glavnog sudije Gerija Armstronga. Mekinro je bio u šoku, jer nije znao da je kodeks ponašanja te sezone promenjen – umesto četiri koraka, put do izbacivanja skraćen je na tri. Kasnije je priznao: „Sam sam kriv što nisam čitao pravila.“
3. David Nalbandijan (Kvins, 2012) – Finale prekinuto krvlju
Ovo je verovatno najbizarnija diskvalifikacija, jer se dogodila u samom finalu turnira. Argentinac David Nalbandijan igrao je protiv Marina Čilića, osvojio prvi set, ali je sredinom drugog, posle izgubljenog poena, u besu šutnuo malu reklamnu kutiju oko stolice linijskog sudije.
Drvena pregrada je pukla i oštra ivica se zabila u potkolenicu linijskog sudije Endrua Mekdugala, iz koje je odmah potekla krv. Sudija u stolici Fergus Marfi nije imao izbora – Nalbandijan je momentalno diskvalifikovan, pehar je bez borbe pripao zapanjenom Čiliću, a Argentincu su oduzeti svi bodovi i novčana nagrada.
4. Denis Šapovalov (Dejvis kup, 2017) – Tinejdžer presudio svojoj reprezentaciji
Veliki ulog Dejvis kupa često donosi ogroman pritisak, a to je na svojoj koži osetio tada 17-godišnji Kanađanin Denis Šapovalov. U odlučujućem, petom meču protiv Britanca Kajla Edmunda, Kanađanin je gubio sa 2:0 u setovima.
Nakon što je još jednom pretrpeo brejk, Šapovalov je u očaju izvadio lopticu iz džepa i iz sve snage je raspalio. Na njegovu nesreću, ona je punom brzinom pogodila glavnog sudiju Arnoa Gabasa direktno u levo oko! Arbitar je završio u bolnici sa teškim otokom, meč je automatski prekinut, a Velika Britanija je slavila prolaz. Mladi Kanađanin je briznuo u plač od sramote, a ITF ga je kaznio sa 7.000 dolara.
5. Aleksander Zverev (Akapulko, 2022) – Divljački napad na sudijsku stolicu
Za razliku od ostalih slučajeva gde je loptica nekoga pogodila, nemački as Aleksandar Zverev diskvalifikovan je zbog čistog nasilničkog ponašanja. Nakon poraza u dublu, Zverev je bio besan zbog jedne sudijske odluke tokom meča.
Prišao je stolici u kojoj je sedeo arbitar Alesandro Đermani i počeo besomučno da udara reketom o drvenu konstrukciju, umalo polomivši noge sudiji koji se povlačio u strahu. ATP je reagovao žestoko: izbačen je i iz singla gde je branio titulu, kažnjen sa preko 40.000 dolara, oduzeti su mu svi bodovi, a naknadno je dobio i uslovnu suspenziju na godinu dana.
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