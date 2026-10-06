NOVI UDAR NA SRBE NA KOSOVU I METOHIJI: Uhapšen Srbin zbog navodnog ratnog zločina starog 27 godina
TZV. KOSOVSKA policija uhapsila je u Zubinom Potoku Radenka Tomaševića iz Suvog Grla, pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, pre 27 godina.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
Tomašević je uhapšen sinoć u svojoj kući, potvrdio je za RTS njegov branilac advokat Dejan Vasić.
U martu ove godine policija je u Suvom Grlu kod Srbice uhapsila petoro Srba zbog sumnje na navodni ratni zločin. Četvoro njih je iz porodice Tomašević, a jedan iz porodice Kragović.
Jedan od uhapšenih pušen je da se brani sa slobode, a ostali su od tada u pritvoru.
(Politika onlajn)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Preporučujemo
SKANDAL U PRIŠTINI: Potukli se "veterani" tzv. OVK - sevale pesnice (VIDEO)
03. 10. 2026. u 20:17
POKUŠAJ UBISTVA NA KIM? Muškarac pretučen, havarisan auto i pronađene čaure i municija
01. 10. 2026. u 17:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)