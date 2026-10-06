Politika

NOVI UDAR NA SRBE NA KOSOVU I METOHIJI: Uhapšen Srbin zbog navodnog ratnog zločina starog 27 godina

P. Đurđević

06. 10. 2026. u 10:52

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TZV. KOSOVSKA policija uhapsila je u Zubinom Potoku Radenka Tomaševića iz Suvog Grla, pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, pre 27 godina.

НОВИ УДАР НА СРБЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ: Ухапшен Србин због наводног ратног злочина старог 27 година

Foto: Tanjug/AP Photo/Visar Kryeziu

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Tomašević je uhapšen sinoć u svojoj kući, potvrdio je za RTS njegov branilac advokat Dejan Vasić.

U martu ove godine policija je u Suvom Grlu kod Srbice uhapsila petoro Srba zbog sumnje na navodni ratni zločin. Četvoro njih je iz porodice Tomašević, a jedan iz porodice Kragović.

Jedan od uhapšenih pušen je da se brani sa slobode, a ostali su od tada u pritvoru.

(Politika onlajn)

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